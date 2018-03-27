Boş Sanılan Antik Mısır Tabutundan Mumya Çıktı!

Antik Mısır’a dair mumya efsanelerini yeniden akıllara getirecek bir olay yaşandı. Son 150 yıldır Sydney Üniversite’sinde saklanan 2500 yıllık bir tabutun içinden mumya çıktı. Lahitin daha önce boş olduğunu düşünülüyordu.

Avustralya sınırları içerisindeki en eski üniversite müzelerinden birisi olan Nicholson Müzesi’ndeki arkeologlar, Antik Mısır döneminden kalma ve son 150 yıldır aynı müzede saklanan bir lahit üzerinde araştırma yaptılar. Sonuçlar, akıllara bir dönemin efsanesi olan Mumya Geri Dönüyor isimli filmi akıllara getiriyor. Zira boş olduğu düşünülen lahitin içinden mumya ve kalıntıları çıkartıldı.

ABC News’in aktardığı bilgilere göre söz konusunu mumya, öyle beklendiği gibi sağlam bir şekilde değildi. Tabut içinde hiyeroglifler, mumyanın Mer-Neith-it-es isimli bir din adamı olduğuna işaret ediyordu.

Arkeologlar, bazı durumlarda mumyaların tabutları tekrar kullanmak amacıyla atıldıklarını belirtiyorlar. Antik Mısır İmparatorluğu dönemindeki antikacılar, eğer bu tabutlardan bulurlar ve alıcı tespit ederlerse, mumyaları çıkartıp lahitleri satıyorlardı.

Bilim insanları, üç boyutlu tarama teknikleri kullanarak tabuttaki gerçek kişinin nasıl göründüğünü ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. İlk sonuçlara göre 30 yaşının biraz üzerinde bir yetişkin olduğu anlaşılıyor. Aynı zamanda ayakları ve ayak kemiklerinin de beklenilenden daha sağlam muhafaza edildiği söyleniyor.

Mısır’ın en ünlü ve ihtişamlı mumyası olan Tutankhamun’un tabutunda bulunan bazı dokularla, bu mumyanın tabutunda bulunan dokuların benzerlik gösterdiği söyleniyor. Bilindiği üzere Mısır’daki mumyalama teknikleri, kafatasına zarar vermeden beynin dışarıya çıkartılması işlemini içeriyordu. Ardından burun deliklerinden çıkartılan beyin yerine kafatası, reçine ile dolduruluyordu. Aynı işlemler, Tutankhamun’a da yapılmıştı.



Tutankhamun'un lahiti

Bu mumya üzerine sürecek araştırmaların aylar ve hatta yıllar alabileceği söyleniyor. Mer-Neith-it-es’in lahiti, 2020 yılında müzede sergilenmek üzere kamu ziyaretlerine de açılacak. Bir lanet falan bulaştırmasa bari.