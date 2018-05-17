Özellikle şarkıların akorlarını görmek isteyenlerin adından haberdar olduğu Riffstation müzik şirketleriyle yeni anlaşmalar kovalarken, tam 40 dolarlık yazılımını ücretsiz olarak dağıtıyor.

Riffstation aracılığı ile kendi MP3 dosyalarınızın akorlarını kolayca öğrenebiliyorsunuz. Bununla birlikte tempo, tekrar ve nota dizilimleriyle ilgili de değişiklikler yapabiliyorsunuz. Alanında dünyanın en iyi uygulamalarından olan bu uygulama, özellikle gitaristlerin haberdar olduğu bir uygulama.

Hem MacOS hem de Windows kullanıcıları için ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buraya tıklayarak ulaşabilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Fender, uygulamanın ücretsiz oluşunun genel bir durum mu olduğu yoksa site tekrardan aktif hale gelince bu kampanya son mu bulacağı yönünde herhangi bir açıklama yapmadı. O yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Programı çalıştırmanız için bilgisayarınızın Windows 7 veya Mac OSX 10.10 ve üst sürümlerden birine sahip olması gerekiyor.