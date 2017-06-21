Hatalı hava yastıkları yüzünden 16 kişinin ölümünden ve 180'den fazla kişinin yaralanmasından sorumlu tutulan Japon hava yastığı üreticisi Takata, iflasın eşiğine geldi.

BMW, Nissan ve Mazda gibi dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin hava yastıklarını üreten ve dünyanın en büyük otomobil parçası tedarikçilerinden biri olan Japonya merkezli Takata firması, geçtiğimiz günlerde hatalı olduğu anlaşılan hava yastıkları nedeniyle 16 kişinin ölümüyle ve 180'den fazla kişinin yaralanmasıyla sorumlu tutulmuştu.

Takata şirketiyle ilgili soruşturmalar devam ederken aniden otomobil üreticilerinin Takata'dan parça alışı sağlamaması üzerine şirketin maddi durumu her geçen gün kötüye giderken Key Güvenlik Sistemleri isimli bir şirketten yatırım bekleyen Takata, son gelen bilgilere göre yaşanan olaylar nedeniyle alacağı yatırımdan da mahrum kaldı.

Takata'nın yaptığı büyük hata nedeniyle tüm üreticiler Takata'ya tepkisini gösterirken, maddi açıdan da şirketin içine düştüğü durum iflas başvurusunda bulunacağını zaten akıllara getiriyordu. Şimdi ise şirketin içinden adını paylaşmayan bir yetkili Takata'nın çok yakında iflas başvurusunda bulunacağını açıkladı. Böylelikle Japon tedarikçi, iflas bayrağını çekerek affedilmeyecek hatası nedeniyle piyasadan silinecek.