iPhone X Kurumsal Varlığını 70 Ülkeye Çıkardı

Apple, yavaş ama emin ilerleyen adımlarla iPhone X ile ilgili tüm üretim sorunlarına çözümler getiriyor. Cihazın teslimat sürelerini makul oranlarda düşürürken, daha fazla sayıda ülkeye de yayılmasını sağlıyor firma.

Örneğin bugün, Apple’ın yaptığı açıklama ile iPhone X’un bu ay başlarında yapılan açıklamadan sonra 13 ülkede daha satışa çıktığı bildirildi. Bu da demektir ki Apple’ın 10. Yıl dönümü modeli, toplamda 70 ülkede kurumsal olarak satışa sunulmuş durumda.

Yeni eklenen ülkeler arasında Arnavutluk, Bosna, Kamboçya, Kosova, Makau, Makedonya, Malezya, Montenegro, Sırbistan, Güney Afrika, Güney Kore, Tayland ve Türkiye bulunuyor. Tabii ülkelere göre uygulanan oldukça değişken bir fiyat politikası söz konusu.

Hemen hemen tüm piyasalarda yüksek talep var

Her ne kadar Apple ilk haftaya dair satış rakamlarını açıklamıyorsa da artık, iPhone X özellikle büyük pazarlarda çıkışının ilk günlerinde oldukça başarılı satışlar sağladığını ispat etti.

Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde iPhone X 27 Ekim’de ön siparişe açılmış, orijinal stok 10 dakikadan kısa bir süre içerisinde tükenmişti. Kargolama süresi zamanla 6 haftaya kadar çıkan cihazın erken olarak verilen siparişlerinden bazılarının Aralık ayının ortalarında teslimatı yapılacak. Uzmanlar Apple’ın çıkış aşamasında 3 milyon iPhone X ünitesi hazırladığı tahmininde bulunuyorlar.

Samsung’un kendi pazarı olan Güney Kore’de iPhone X iki dakikadan az bir zamanda tükendi. Hem mağaza sahipleri, hem de mobil operatörleri, tahminlerinden çok daha kısa süre içerisinde ellerindeki malın tükendiğini söylediler. Bununla birlikte temel sebeplerden birinin kısıtlı stok olduğu söyleniyor. Konuyla ilgili kaynakların bildirdiğine göre Güney Kore’ye satışların başlangıcı aşamasında 100.000 adet iPhone X gönderilmiş.

Bu noktada Apple’ da cihazın gönderim süresini kısaltmak için tam vardiyalı çalışma yürütüyor. Göründüğü kadarıyla önemli olarak addedilebilecek sorunlar büyük oranda çözülmüş durumda.

Halihazırda tam kapasiteli üretim yapılıyor olmakla birlikte, yıl sonuna kadar yapılacak olan üretimle birlikte talebin karşılanacağı bekleniyor. Bu da 2018 yılında daha fazla satış oranlarının yakalanabileceği anlamına geliyor.