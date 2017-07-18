Yetersiz Bellek Sorununa Çözüm Olabilecek 5 Ürün

Her gün çektiğimiz sayısız fotoğrafı, videoyu düşük hafızalı iPhone'larımıza sığdırmak ciddi bir problem. Yetersiz bellek sorununuza çözüm olabilecek 5 faydalı ürünü listeledik.

iPhone serisi her çıkan cihazda kendini geliştirmeye devam ediyor ve geliştikçe dosya boyutları da giderek büyüyor. Eğer 16 ya da 32 Gb'lık bir iPhone'unuz varsa muhtemelen cihaz hafızasını doldurmuş ya da doldurmak üzeresinizdir. Neyse ki düşük hafızalı telefonlarınızla hayatta kalabilmenizi sağlayabilecek çözümler de var. Bu listemizde iPhone'larınızın hafıza yükünü hafifletebilecek 5 ürünü ele alacağız.

Lexar - Lightning girişli MicroSD okuyucu

Dosyalarınızı MicroSD karta kolayca aktarabilirsiniz.

Lightning dönüştürücü oldukça küçük ve kolay taşınabilir bir tasarıma sahip.

App Store'dan ücretsiz olarak indirebileceğiniz kendi dosya yönetim uygulaması ile kullanılabilir.

Dosyalarızı otomatik olarak senkronize edebilirsiniz.

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Valkit Hafıza Kartı Okuyucu

Lightning girişli tüm iPhone'lar ile uyumludur.

Alüminyum alaşımlı şık tasarımı ile hem şık görünür hem de dayanıklıdır.

Windows'ta Xp ve üzeri, MacOS'ta 9 ve üzeri sürümleri destekler.

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iNassen Çoklu Kart Okuyucu

128 Gigabayt'a kadar SDHC / SD / MicroSD TF kartı desteği.

Video, resim ve müzikleri doğrudan hafıza kartından çalıştırabilirsiniz.

Bellek içindekileri iOS cihazı üzerinden yönetebilirsiniz.

Küçük ve kullanımı kolaydır.

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SanDisk iXpand Lightning Girişli Flash Bellek

Tüm dosyalarınızı içine taşıyabilirsiniz.

Fotoğraf ve videolarınızı otamatik olarak yedekleyebilirsiniz.

Kişi listenizi otomatik olarak yedekleyebilirsiniz.

Dosyalarınızı isterseniz otomatik olarak iXpand Drive uygulamasına yedekleyebilirsiniz.

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HooToo Flash Bellek

Lightning girişli tüm iPhone ve iPad'ler ile tamamen uyumludur.

iPlugmate uygulamasıyla tüm video ve müzik dosyalarını destekler. Sürücüsüne yedekleyerek zamandan ve alandan kazandırır.

Alüminyum yapısıyla sağlam, hafif ve küçüktür.

128 GB'lık ek hafıza sunar.

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