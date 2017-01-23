16 Yaşındaki Muhammed Ali, 12 Yaşındayken Kurduğu Şirkete Gelen 23 Milyon TL’lik Teklifi Reddetti

Londra’da yaşayan 16 yaşındaki Muhammed Ali, kurduğu siteye gelen 23 milyon TL’lik yatırım teklifini kabul etmedi.

Muhammed Ali, 12 yaşındayken yatak odasında ‘takıldığı’ sırada bir internet sitesi kurdu. Yarattığı video oyunu ve finans uygulamasından şimdiye kadar 40 bin pound’dan (200 bin TL’ye yakın) fazlasını kazanan Ali, Amerikalı bir yatırımcıdan gelen 5 milyon pound’luk teklifi reddetti.

Bir grup Amerikalının kendisiyle görüşmek için Londra’ya geldiğini söyleyen Ali, önerdikleri teklif karşısında şaşırsa da kabul etmeyi düşünmediğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı: “Yatırımcılarla Londra’da tanıştık. Küresel bir datayla çalışan bir şirketti ancak benim yarattığım teknolojisi ilişkisinin farkına varamadılar.”

Riskli bir karar verdiğinin farkında olan Ali, “Bunun benim için büyük bir risk olduğunun farkındayım ama bazı şeyleri kendim başarmak istiyorum” dedi.