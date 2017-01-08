16 Yaşındaki Türk Genci Tüm Dünyaya Felsefe Yapacak!

Türkiye Felsefe Olimpiyatı şampiyonu 16 yaşındaki Ruken Asya Çiftçi, dünyanın dört bir yanından katılımcıların olacağı Dünya Felsefe Olimpiyatı'nda ülkemizi temsil edecek.

Ülkemizde felsefeye ne kadar önem ve değer verdiğimiz tartışılır ancak aslında merak ve sorgulama duygusuyla insanın varlığından beri içinde olan felsefe ile ortaya çıkan düşünceler insanlığın hayatında önem taşıyor. Dünya genelinde de ciddiyetine varılan bu durumda felsefe olimpiyatları düzenleniyor ve bu olimpiyatlarda hem bireyler hem de ülkeler yarışıyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre Türkiye Felsefe Kurumu'nun önderliğinde bu yıl 21.si düzenlenen Türkiye Felsefe Olimpiyatı'nın kazananı 16 yaşındaki genç lise öğrencisi Ruken Asya Çiftçi oldu. Ödülünü Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'den alacak olan Ruken, ülkemizi dünyanın dört bir yanından katılımcıların olacağı Dünya Felsefe Olimpiyatı'nda temsil edecek.

16 yaşında olmasına rağmen şiir yazan, bol bol kitap okuyan ve düşünen Ruken, dünya arenasına çıkarak görüşlerini tüm dünyaya sunacak. Biz de Ruken'e katılacağı Dünya Felsefe Olimpiyatları'nda başarılar diliyoruz.