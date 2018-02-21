Henüz 16 yaşında bir lise öğrencisi olan Yiğit Can Yılmaz, Siri'nin ardından Safari'de de bir güvenlik açığı tespit etti. Daha önce Apple'ın onur listesine giren genç yazılımcı, şimdi de teşekkür listesine girmeye hak kazandı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve eğitimine devam eden 16 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, Apple’ın iOS işletim sistemi için geliştirdiği sesli asistanı Siri’de bazı güvenlik açıkları keşfetmiş ve bunları Apple’a bildirmişti. Yiğit Can Yılmaz’ın bu önemli buluşunu takdir etmek isteyen Apple, Yılmaz’ın ismini şirketin onur listesine eklemeye layık görmüştü.

Fakat Yiğit Can Yılmaz elde ettiği başarıyla övünmek yerine kendini geliştirmeye ve araştırmalarına devam etti. Apple’ın kendi geliştirdiği ve tüm Apple ürünlerinin varsayılan tarayıcısı olan Safari’de de bir güvenlik açığı tespit eden Yılmaz, bu açığı da Apple yetkililerine bildirdi ve karşılığında şirketin teşekkür listesine girmeye hak kazandı.

Gerçekleştirdiği keşif hakkında açıklamalarda bulunan ve Safari'de çok kritik bir güvenlik sorunu tespit ettiğini dile getiren Yılmaz, "Örneğin kötü niyetli bir internet sitesi sahibi, yazmış olduğu kodu kullanarak sizi 'www.apple.com' adresindeymiş gibi gösterebiliyordu. Sitesine Apple'ın tasarımlarını ekliyordu ve adres çubuğunu değiştirebiliyordu. Bu sayfa içerisine konulan bazı linkler sayesinde, kullanıcıların kredi kartları bilgilerinin çalınmasına neden olabiliyordu. Kötü niyetli kişiler bilgilerinizi kötü amaçları için kullanabiliyorlardı.’’ dedi.

Apple yetkililerinin güvenlik açığını uygulamalı olarak anlatmasını istediklerini belirten Yılmaz, ‘’Yaklaşık 1.5 ay bu konu üzerinde çalıştım. Sayfa içerisinde veri girişi yapmayı başararak uygulamalı anlattım. Benim bu çalışmam üzerine Apple, yeni bir güvenlik politikası geliştirme kararı aldı. Safari altyapısı olan WebKit'in güvenliğinin geliştirilmesine yardımcı olduğum için beni teşekkür listesine eklemeye karar verdiler. Apple'ın ek teşekkür listesine giren ilk Türk unvanını kazandım. E-mail ile bildirdiler ve 14 Şubat'ta ismim listeye eklendi.’’ dedi.

Henüz 16 yaşındaki Yiğit Can Yılmaz sayesinde Apple, güvenlik politikalarını güncellemeleri gerektiğinin farkına vardı ve genç kardeşimiz belki de binlerce Apple kullanıcısının kart bilgilerini çaldırmasını engelledi. Önümüzde dijital güvenlik konusunda kendini geliştirmek isteyen, şimdiden teknoloji devlerinin radarına girmiş bir genç duruyor. Umarım Yiğit Can Yılmaz bu alanda en iyi şekilde eğitilerek ülkemizde hak ettiği yerlere gelir ve yurt dışına beyin göçü gerçekleştirmek zorunda bırakılmaz.