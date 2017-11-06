16 Yaşındaki YouTuber Hannah Stone Evinde Ölü Bulundu!

Genç YouTuber ve YouNow yayıncısı Hannah Stone, evinde ölü bulundu. Hastane raporlarına göre henüz 16 yaşında olan genç kız intihar ederek hayatına son vermiş.

Henüz 16 yaşında olan YouTuber ve YouNow yayıncısı Hannah Stone, intihar ederek hayatına son verdi. YouNow’da 375 bin, YouTube’da ise 11 bin abonesi bulunan Hannah’nın neden intihar ettiğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Hannah Stone, müzik yeteneği ile YouTube ve YouNow’da ön plana çıkmıştı. Genç kız, güzel sesi ile hızla takipçilerini arttırmayı başardı ve takipçilerinin bağışları ile kendi parasını kazanmaya başlamıştı bile.

Herkes Hannah’nın müzik ve sosyal medya dolu bir hayatı olmasını beklerken genç kızın ölüm haberi takipçilerini şoka soktu. Başta YouNow olmak üzere pek çok kişi Hannah Stone için taziye paylaşımlarında bulundu.

'Hannah Stone hakkında duyduklarımız için çok üzgünüz. Bu güzel ve yetenekli ruh her zaman kalplerimizde olacak. Huzur içinde yat melek.'

Ayrıca genç kız, 16 Eylül'de 'Ne kadar üzgün olduğumu asla tarif edemeyeceğim.' diye bir tweet atmıştı.