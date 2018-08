Morrowind'i Yeniden İndirmeniz İçin Mükemmel Bir Sebep Var

Açık dünya RPG'leri denince akla ilk gelen efsanelerden The Elder Scrolls 3: Morrowind için yapılan bu mod, oyunu adeta baştan tasarlıyor.

Mod yapımcılığı ve modlara ilgi duymak, bir nev-i 'underground' müzik dinlemek gibi. Ana akıma hizmet eden ve herkesin çıktığı haliyle oynadığı oyunları, adeta suyunu çıkarasıya kadar sömürmek ve verdiğiniz paranın hakkını misliyle almak büyük bir keyif.

Bethesda'nın yaptığı neredeyse her oyunda olduğu gibi, The Elder Scrolls 3: Morrowind de 'ölümsüz' statüsüne erişmiş oyunlardan. Mod yapımcılarınının neredeyse 20 yıldır bıkmadan, usanmadan üzerinde çalıştıkları oyuna mükemmel bir mod yapıldı: Tamriel Rebuilt. İsminden de anlayabileceğiniz gibi oyunun geçtiği evreni baştan sona yenileyen ve modern zaman grafiklerine yaklaştıran bu mod, oyuncular tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Yıllardır geliştirilen ve son versiyonu yayınlanan bu modu kurabilmeniz için 'The Elder Scrolls 3: Morrowind Game of the Year Edition' sürümüne sahip olmanız yeterli. 31 TL'ye satılan oyunu buraya tıklayarak satın alabilir, sonrasında da buraya tıklayarak Tamriel Rebuilt moduna erişebilirsiniz. 16 sene sonra Tamriel'e gitmeniz için muhteşem bir sebebiniz var.