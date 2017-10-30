16. YY'dan Kalma Resimde İskoç Kraliçesinin Hayaleti Göründü

16. yüzyılda çizilen bir resim üzerinde inceleme gerçekleştiren araştırmacılar, eski bir İskoç kraliçesinin henüz tamamlanmamış hayaletimsi bir görüntüsüne ulaşınca şok oldular.

İskoçya Ulusal Galerisi ve Londra’da bulunan Courtauld Sanat Enstitüsü, 1589 yılında Hollandalı ressam Adrian Vanson tarafından çizilen Sir John Maitland portre çalışması üzerinde X-ray taraması gerçekleştirdi. Aşağıda gördüğünüz resim, Sanat ve Analiz: Jacobean İskoçya sergisinde ücretsiz olarak sergilenecek.

Buraya kadar her şey normal. Tuhaflık, X-ray sonuçları incelendiğinde ortaya çıkıyor. X-radyografi tekniği ile standart boya katmanlarının içinden X ışınları sorunsuz bir şekilde geçirilebilir. Fakat kurşun-beyaz boya gibi ağır metaller içeren boyaları geçemezler. Sir John Maitland’ın portresinin altında da bu şekilde kurşun beyaz boya ile çizilmiş fakat tamamlanmamış hayaletimsi bir kadın portresi olduğu ortaya çıktı.

Hayalet resmi keşfeden denetleyici Dr. Caroline Rae, gizli resmi diğer çizimlerle kıyaslayak resmin çizildiği dönemde yaşayan İskoç Kraliçesi Mary Stuart olduğunu iddia etti. Bu iddia oldukça şaşırtıcıydı, çünkü Kraliçe Mary, yaşadığı dönemde pek çok skandala karışmış ve sonunda vatan haini ilan edilmiş biriydi.

National Trust koleksiyonunun yöneticisi olan heykel ve resim koleksiyoncusu David Taylor, Vanson'un Sir John Maitland portresinin National Trust koleksiyonunun en önemli parçalarından biri olduğunu ve İskoç Kraliçesi Mary’nin tamamlanmamış portresinin Sir John Maitland’ı çok daha kıymetli yaptığını söyledi. Taylor’a göre vatan hainliğinden idam edilmiş bir kraliçenin portresinin başka bir lordun resminin altına gizlenmesi, esere heyecan ve gizem katıyor.