1600$'lık Akıllı Telefon 'Hydrogen One'ın Prototipi Göründü

Red'in geliştirdiği holografik ekrana sahip Hydrogen One'ın prototipine video, Youtube'da paylaşıldı.

Profesyonal kamera üreticisi Red, geçtiğimiz ay Hydrogen One isimli 1200 dolalık (1600 dolarlık versiyonu var) bir akıllı telefon tanıtmıştı. Cihazın prototiplerine ait görüntüler MKBHD isimli Youtube kanalında paylaşıldı.

Videoda görünen cihazlar çok işlevsel değiller, ancak tamamlandıklarında nasıl görüneceklerine dair ipuçları veriyorlar. Video daha çok, içerisinde donanım olmayan ancak tasarımı kısmen tamamlanmış prototip 2'ye odaklanıyor.

Hydrogen One'ın en temel özelliği sahip, olduğu holografik ekranı. Telefonda bulunan gelişmiş teknoloji, iki boyutlu içerikleri üç boyutlu holograma sorunsuz bir şekilde dönüştürebiliyor. Üstelik cihaz Android işletim sistemi ile satışa sunulacak. Cihazın hologram desteği bulunmayan Android ile bunu nasıl yapacağını gerçekten merak ediyoruz.

Videoda hologram görüntünün nasıl olduğu gösterilmiyor, ancak MKBHD daha önce gördüğü hologram görüntülerden çok fazla etkilendiğini söylüyor. Videonun sonunda görülen kamera modülü ise akıllı telefonlarla olan fotoğraf deneyimini bambaşka bir noktaya taşıyabilir gibi duruyor.

Cihazın alüminyum versiyonu 1195 dolar, titanyum versiyonu ise 1595 dolarlık fiyat etiketine sahip. Hydrogen One'ın 2018'in ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.