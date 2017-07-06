1600 Yıllık Mumya'nın Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı!

Bilim insanları, eski Peru’nun kadın liderlerinden Lady of Cao’nun dövmeleriyle dikkat çeken mumyasını restore ettiler.

Peru Kültür Bakanlığı'ndan bilim insanları, mumyanın yüzünü en yeni lazer teknolojilerini ve 3D baskı tekniklerini kullanarak yeniden yapılandırdılar. Çalışmanın sonuçları ise geçtiğimiz salı günü kamuoyuna açıklandı.

Arkeologlar, bundan tam 12 sene önce Peru’daki El Brujo Arkeoloji Kompleksinde yıkılmış bir piramitte beze sarılı bir mumyaya rastlamışlardı. Vücudun analizi ve modern otopsi çalışmaları, mumyanın 20’li yaşlarında doğum komplikasyonları yüzünden ölen sağlıklı bir kadın olduğunu ortaya çıkarmıştı. Kadın, kollarından bacaklarına; yılan, örümcek, geometrik şekilller ve bilinmeyen onlarca motifle dövmelerle süslenmişti.

Mumyanın yanında çeşitli silahlar, altın, gümüş ve bakır objeler bulundu ve kendisinin zamanında Mocge kültürünün zengin bir üyesi olduğu anlaşıldı. Moche toplumu, MS 100 ila 700 yılları arasında Chicama Vadisi’inde kendi uygarlıklarına sahip modern bir medeniyetti.

Hiç şüphesiz, dönemin Cao Hanedanı da önemli bir kadındı. Her ne kadar bir hükümdarın karısı olsa da projedeki arkeologlar, kendisinin dini veya siyasi lider olduğuna inanıyorlar. Bu sayede, Moche toplumunda yalnızca erkeklerin değil kadın hükümdarların da söz geçirebildiğini söylemek mümkün oluyor.

Projeye dahil olan National Geographic, araştırmacıların tıbbi CT tarama teknolojisinin daha "geleneksel" yöntemler yerine, endüstriyel el tipi lazer tarayıcıları kullandıklarını açıkladı. Bu bilgiler, kafatasının kemik yapısını ortaya çıkarmak için kullanılan bilgisayar yazılımıyla tarandılar. Uzmanlar, kadının yumuşak dokusunu katman katman dijital ortamda yeniden oluşturdular. Halen El Brujo'da yaşayan kadınların fotoğrafları, cilt tonu, göz renkleri ve saç stili gibi veriler ise mumyanın son hale gelmesi için kullanıldılar. Final aşamasında kafa, cam elyafla 3B baskı teknolojisiyle yazdırıldı:

Peru hükümeti, bu yeni adımın turistleri bölgeye çekeceğini ve ülkelerinin zengin tarihinin tadını çıkartacaklarını düşünüyor.