Ekran çözünürlüğü arttıkça, ekran kartı üzerine yüklenen yük miktarı da arttığı içindir ki PC'nin performansında gözle görülür anlamda düşüş yaşanıyor. Bir grubun hazırladığı cihaz kurulumu da bu bilgiyi onaylar mahiyette.

Bir çoklarımıza göre oyun çözünürlükleri oldukça yavaş ilerliyor. 10 yıl önce 1080P çözünürlük heyecan verici bir yenilikti. O zamanlar 1680x1050 çözünürlükte monitörler kullanıyorduk. 1080p’nin 720p karşısındaki performansını merak ederdik hep. Şimdi ise HDR, FreeSync ve hatta olası bir OLED teknolojisinden söz edilen ekstra özelliklerin olduğu 4K ekranlar yaygınlaşmaya başladı (OLED panellerin 2020 yıllarında çıkacağı söyleniyor).

Kısacası, sadece oyun çözünürlüklerinde değil, aynı zamanda görüntü teknolojisinde de kayda değer gelişmelere şahit oluyoruz.

Sadece yüksek çözünürlüğe önem verenlere gelince; Linus Tech Tips’in hazırladığı muhteşem videoda 16K’da oyun oynamayı mümkün hale getirmek için kullanılan cihazlar anlatılıyor. Toplamda 10.000$’a mal olan düzenekte işlemciler, 16 27-inch Acer Predator panellerin kullanıldığı 108-inch diagonal biçimli 16 4K ekranlar kullanılmış. Her biri GTX 1080 platformda 16GB RAM ve bu tip bir işlevi sağlayacak ekstra RAM kaynaklarının kullanıldığı platformda işlemci olarak Quadro P5000s yer alıyor.

Bu elektrik canavarı (her bir monitör 1100W güç harcıyor) mühendislik ustalığı gelecekte ne tip bir tasarımın mümkün olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte bu model bir kurulumda limitleri aşmanın ne kadar zor olduğunu da görüyoruz. Half Life 2 ve Minecraft gibi oyunlar 40fps aralığında oynanabiliyorken, Civilization V gibi yeni oyunlarda bu oran 20fps’e kadar düşüyor. Rise of the Tomb Raider gibi modern oyunlar ise 2-3fps aralığında kalıyor.

Sorunun kaynağı çift yönlü: Birincisi ve en barizi, tüm Quadro kartlarını senkronize olarak tutan ve 16 4K panellerini birbirine bağlayan bu görüntü teknolojisi, aynı zamanda bu kurulumu her bir ekran kartındaki 16GB’lık RAM’le uydurmak zorunda kalıyor. Çözünürlük arttıkça saniyede 5 milyar pixelin üzerinde yazı, ışık, tonlama ve diğer detaylar hafızaya ciddi oranda bindirme yapıyor. 16K’nın 4K’dan 16 kat daha fazla veri anlamına geldiğini, 1080p’den 64 kat daha fazla hafıza gerektirdiğini düşünürsek 15250 x 8640 ölçülerindeki bir çözünürlüğün en güçlü GPU’lar için bile çok ağır geleceğini tahmin edebilirsiniz.

Netice itibariyle bu denli yüksek çözünürlük hem RAM ve ekran kartlarına ağır yükleme yaptığı için, ve hem de yüksek oranda elektrik tüketimine sebep olduğu için pek kullanışlı olmayacaktır. Yakın zamanda bu anlamda bir gelişme sağlanacağını düşünmüyoruz. Fakat bunun yerine özellikle video teknolojisinde daha çok renk gamı, tonlama, renk uyumu gibi konularda gelişmeler sağlanacağı kanaatindeyiz.