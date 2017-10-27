iOS İçin Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Fotoğraf Uygulaması!

Eğer çok özel bir an yakalamadıysanız bazı fotoğraflar sıkıcı olabilir. Fakat Plotagraph + Photo Animator ile fotoğraflarınıza hareketli animasyonlar ekleyerek canlılık katabilirsiniz.

Akıllı telefon ekranlarının ‘dev’ boyutlara ulaşması ve mobil kameraların neredeyse yarı profesyonel kaliteye gelmesi ile birlikte fotoğraf düzenleme uygulamaları çok daha değerli bir hale geldi. Eğer sıradan fotoğraflarınıza biraz hareket katmak istiyorsanız, Plotagraph + Photo Animator uygulaması tam size göre.

Plotagraph + Photo Animator sayesinde sıradan fotoğraflarınız ile bir video döngüsü yaratabilir ya da PNG formatında hareketli animasyonlar oluşturabilirsiniz. Üstelik animasyonunuzun hızını ve hareket yönünü kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

Fotoğrafları durağan bir görsel olmaktan kurtaran Plotagraph + Photo Animator’de animasyon aracı, seçim aracı, maske, silgi ve gerçek zamanlı animasyon hız kontrolü gibi özellikler bulunuyor. İşin güzel yanı ise Plotagraph + Photo Animator kısa süreliğine ücretsiz!

Ne yazık ki bu kadar kullanışlı bir uygulamayı yalnızca App Store’dan indir butonuna basarak indiremiyoruz. Öncelikle Apple Store uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor. App Store değil, dikkat edin. Ardından Apple Store>Mağazalar>Atölyeler ve Etkinlikler sekmesine gidiyorsunuz. Burada Plotagraph+ Photo’yu bulup yükleyebilirsiniz. Uygulama yalnızca 15 Ocak 2018’e kadar ücretsiz, kaçırmayın.