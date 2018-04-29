17 Dakikada Marvel Evreninin Son 10 Yılı

Marvel özellikle son yıllarda sinema perdesinde baştan yarattığı imajı ile adeta ortalığı toz duman ediyor diyebiliriz.

Bildiğiniz gibi Marvel sinema perdesinde birbiriyle bağlantılı ve birlikte belli bir zaman çizelgesine dahil olan harika bir sinematik evren oluşturmaya karar verene dek arada çıkan ve kendi içinde dahi tutarlılıktan uzak Spider-Man filmleri ile yetinen çizgi roman ve Marvel fanları son 10 yılda adeta ihya oldu.

Iron-Man filmiyle oluşturulmaya başlanan bu sinematik evren her sene gelen yeni karakter filmleri ve Avengers filmleriyle adeta devasa bir hale büründü. Öyle ki bu atılımın başarısına -biraz geç de olsa- DC'de etkilendi ve Man of Steel sonrası benzeri bir sinematik evren oluşturmaya çalışıyor şu yıllarda.

Youtube'da yayınlanan ve Iron-Man ile başlayan maceranın 10 yılını özetleyen video 2017 yılına kadar uzanıyor ve Ant-Man fragmanı ile sonlanıyor. Bildiğiniz gibi Ant-Man sonrası da köprünün altından sular geçse de evrenin nasıl hem geliştiğini hem de genişlediğini görmemiz için 17 dakikalık bir zaman yolculuğu diyebiliriz.

Marvel evreni her geçen sene daha fazla karakter ve daha fazla film ile hayranlarının yüzünü güldürüyor. Siz Marvel'ın gidişatından memnun musunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.