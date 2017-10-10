17 Yaşındaki Genç, Elektriksel Fenomeni İlk Defa Görüntüledi

Bir iletkeni çevreleyen havanın iyonlaşması ya da yüzeyinin petek benzeri bir yapıya kavuşması durumuna bal peteği fenomeni deniyor. Bilime göre bu olayı görüntülemek neredeyse imkansız. Ancak 17 yaşındaki Pakistanlı bir genç görüntülemeyi başardı.

Elektrik enerjisini iletebilen iki malzeme arasındaki düşük iletken özelliğe sahip olan bölgede biriken iyonların neden olduğu bir istikrarsızlık sonucunda oluşan bal peteği görünümü, elektrik enerjisinin büyük fenomenlerinden.

Bir kap içindeki petrol üzerine elektrik iletimi yapan iki kabloyla kolayca gözlemlenebilecek bal peteği görünümü, yüzeydeki elektrik yüklü iyonların zeminden ayrılmaya çalışıp yağ kaplı yüzeyi inceltmelerini ile mümkün oluyor. Petrol yüzey yapısını korumak istediğinden bir kararsızlık durumu söz konusu oluyor.

Bilimsel olarak bu fenomeni yakından görüntülemenin imkansız olduğu düşünülüyordu. Ta ki Pakistan’dan 17 yaşındaki Muhammad Shaheer Niazi ortaya çıkana kadar. Kendisi Rusya’da düzenlenen 2016 Uluslararası Genç Fizikçiler Turnuvası’nda bu fenomene ilişkin çalışmalarıyla katıldı:

Evine döndükten sonra çalışmalarını biraz daha geliştirip yayınlamaya karar veren Niazi, Pakistan'ın haber programı NewsWise’a "Yayınlanmak için yeni bir şeyler eklemek zorundayım, bal peteği oluşumunda iki yeni faktör daha var" şeklinde konuştu. Genç bilim insanı, iyonların hareketini fotoğraflamak için sıvı yoğunluklarını görmek amacıyla kullanılan optik bir yöntem olan Schlieren fotoğrafçılığı adlı bir teknik kullandı. Bu teknik havadaki sıcaklık değişimi esansında gaz moleküllerinin bile gölgelerini görmemizi sağlıyor.

Niazi'nin çalışması Royal Society Open Science dergisinde yayınlandı. Newton’da aynı dergideki ilk çalışmasını yayınladığında 17 yaşındaydı.