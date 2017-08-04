17 Yaşındaki Genç, Steam'da Çok Sevilen Bir Oyun Yarattı

Nelson Sexton isimli gencin tek başına geliştirdiği Unturned isimli oyun, Steam Greenlight'ın en beğenilen oyunlarından biri oldu.

Başarılı bir oyun yapmak için kaç kişilik bir ekibe ihtiyaç var? Ya da kaç yaşında olmalı ve kaç yıllık tecrübeye sahip olmalıyız? Bu sorulara en güzel cevap Nelson Sexton olabilir.

Nelson Sexton, Smartly Dressed Games şirketinin sahibi ve tek üyesi. 17 yaşındaki Nelson'un tek başına geliştirdiği Unturned oyunu, Steam Greenlight'ta en çok oy alan üçüncü oyun olarak Steam'e geldikten bir ay sonra günün en çok oynanan oyunu oldu.

Sexton, Unturned için,''Yalnızca web sitemde yayınladığım bir hobiydi. Ancak, belki versiyon 2 ile Steam'e girebilir diye düşündüm. Okuldan eve geldiğimde girip girmediğini kontrol ederdim. İlk yama giremedi, ama ikincisi girdiğinde büyük bir kutlama yapmıştım.'' dedi.

Unturned, zombi temalı ücretsiz bir hayatta kalma oyunu. Fakat DayZ'den çok Minecraft'a benziyor. Oyunu hem çok oyunculu hem de tek oyunculu olarak oynayabiliyorsunuz.

Nelson Sexton'un söylediğine göre oyunu tanıtmak için bildiğimiz reklam yöntemlerinin hiçbirine para yatırmamış. Hatta Sexton'a göre oyunun bu kadar büyük kitlelere ulaşabilmesinin tek nedeni, bazı Youtuber'ların oyunu oynayıp hakkında olumlu yorumlar yapmasıymış.

Oyun, ticari bir çalışma değil bir tutkunun ürünü olunca, elbette gelişimi de hızlı oluyor. Genç Nelson, oyun için şu ana kadar 260'a yakın güncelleme yayınlamış ve oyunculara söz verdiğinden çok daha fazla harita, silah, hava durumu efektleri gibi yenilikler getirmiş. Nelson, rakibi olan diğer hayatta kalma oyunlarından en büyük farkının oyun içi zenginlik olduğunu belirtiyor.

Oyun bu yaz 3. yılını dolduruyor. Nelson, şu anda başka hiçbir oyunla ilgilenmeyi düşünmediğini ve yalnızca Unturned'ı geliştirmek istediğini, kafasında sonsuz sayıda iyileştirme ve yenilik olduğunu söylüyor.