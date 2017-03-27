17 Yaşındaki Gençten NASA'ya: Hesaplarınızda Hata Var!

Hem de öylesine basit ki bu hata, fizik hastası çalışkan bir öğrencinin gözünden kaçmamış.

NASA, dünyanın en büyük uzay araştırma kuruluşlarından birisi ve birçok güçlü bilim insanı burası için çalışıyor. Amerikan hükümetinin denetiminde olan bir kurum olsa da tüm insanların gözü sürekli NASA'nın üzerinde. Böylesine kalabalık ve kabiliyetli bir kurumun bile gözünden kaçan hatalar oluyor. Nitekim yerimizi her ne kadar robotlara ve yapay zekalara bıraksak da insan faktöründen söz ediyoruz.

Oldukça çalışkan bir öğrenci olan İngiliz genç Miles Soloman (soy isminin Türkçe karşılığı Süleyman, yani buradan bir pay çıkartabiliriz gibime geliyor :) ) hesaplamalarının yanlış olduğunu söylemek için NASA bilim insanlarına bir e-posta gönderdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki radyasyon sensörlerinin 'yanlış bilgi' kaydettiğini söyleyen genç, sensörlerin radrasyon yakalayamadığı zamanlarda negatif değer gösterdiğini ve aslında “negatfi enerji” diye bir şeyin olmadığını belirtmiş. Hayret edilecek bir hataya imza atan NASA ise uyarıda bulunan gence alçak gönüllülük yapıp teşekkürlerini iletmiş.

Ayrıca söz konusu hatanın çözümü konusunda Soloman’ı davet eden kurum, bilim insanlarıyla birlikte bir ekibin parçası olması için gence bir teklif iletmiş.

Çalışarak her şeyi başarmanın mümkün olacağını belirtiyor ve genç Miles Soloman’ı bunun canlı örneklerinden birisi olduğu için tebrik ediyoruz.