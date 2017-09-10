Profesyonel Overwatch Oyuncusu 150 Bin Dolara Transfer Oldu!

Jay "sinatraa" Won isimli profesyonel Overwatch e-sporcusu, NRG Esports isimli takıma 150 bin dolar gibi uçuk bir ücretle transfer oldu.

Eskiden ailelerimiz çok fazla oyun oynayan çocuklara "senden hiç bir şey olmaz" diyerek eleştirirlerdi. Tabii sanırım bu e-sporun günümüzde gelişip önemli bir profesyonel arenaya dönüşmeden öncesiydi. E-spor arenasında gün geçtikçe transfer ücretleri ve şirketlerin yatırdıkları paralar gittikçe artıyor. Tüm bu yüksek transfer ücretli e-sporcuların arasına bir de profesyonel "Overwatch" oyuncusu 17 yaşındaki Jay "sinatraa" Won'da katıldı.

Normalde Overwatch liglerinde transfer ücretleri 100 bin dolar sınırını hiç geçmemişti. Ta ki Cloud9 ve NRG Esports takımları arasındaki transfer ücreti savaşı başlayana kadar. İyi oyuncuları almak için ligteki transfer ücretlerini rekor seviyelere çıkaran bu takımlar sayesinde artık e-sporda harcanan rakamlar gittikçe büyüyor.

Won'un ligde gayet başarılı olduğu söyleniyor. Won 150 bin dolarlık rekor transfer ücreti yanında takım bonuslarından ve sağlık güvencesinden de faydalanabilecek. Her sene 3.5 milyon dolarlık lig bonusları yanında ayrıca lig kazananı olan takıma da 1 Milyon dolar gibi bir ödülde bekliyor. Yani NRG Esports için her şey iyiye giderse Won zenginliğine zenginlik katacak gibi gözüküyor.