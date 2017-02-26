Sağlamlığı ve uzun pil ömrüyle gönlümüzde taht kuran Nokia 3310'un yenilenen versiyonu 17 yıl sonra MWC 2017'de duyuruldu.

Bugün itibariyle Barselona'da başlayan ve şu ana kadar LG G6, Huawei P10 ve Moto G5 gibi üstün teknolojilere sahip yeni nesil akıllı telefonların tanıtıldığı Mobil Dünya Kongresi, Nokia'nın etkinliğinde ilginç bir modele de ev sahipliği yaptı.

Yılların efsanesi, liselilerin sadece caps'lerden tanıdığı, arabaları kıran ve şarjı bir ömürden uzun giden Nokia 3310'un yenilenen versiyonu MWC 2017'de Nokia'nın düzenlediği basın toplantısında tanıtıldı.

17 yıl sonra yeniden karşımıza çıkan Nokia 3310, bu defa daha ince ve modern tasarıma sahip bir şekilde karşımıza çıkıyor. 2.4 inçlik ekranı olan Nokia 3310, bu kez tek bir renk yerine birden fazla renkle karşımıza çıkıyor ancak şunu söylememiz gerekiyor ki; yenilenen 3310 bizi duygulandırmayı başaramadı.

Tam dolu şarjla 22 saate kadar konuşma vaat eden telefonda yine efsane Snake (Yılan) oyununun yenilenmiş hali karşımıza çıkıyor. Yeni Nokia 3310'un satış fiyatı ise 49 euro olarak belirlenmiş durumda.

Ayrıca bu telefonun özellikleriyle ilgili bir video hazırlamıştık, yeni Nokia 3310'a itafen hazırladığımız videomuzu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: