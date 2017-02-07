17. Yüzyılda Kullanılan Dünyanın En Eski Emojisi

Günümüzde iletişimin önemli bir parçası olan emojiler, Slovakya'daki arşivlere göre ilk olarak 17. yüzylda kullanıldı.

İnternet hayatımıza girdiğinden beri iletişimimizin bir parçası olan ve özellikle günümüzdeki internet çağında insanların kullanmaktan kendini alıkoyamadığı emojiler, insanların duygu ve düşüncelerini karşıdaki kişiye belirtmesi için aslında bir anlamda hislerini ve beden dilini bir simgeyle ifade etmesini sağlıyor.

Her ne kadar bazı durumlarda amacından sapsa da yazılı iletişimde ihtiyaç duyulan ifadelerin ya da günümüzdeki emojilerin internet çağından daha öncelerde kullanıldığını biliyoruz ama CG TN'nin haberine göre ilk emoji 1635 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nde kullanıldı. Arşivlerde yer alan 1635 yılından kalma bir belgede Jan Ladislaides isimli noterin imzasının üstünde bir yüz ifadesi bulunuyor. Treçin Arşiv Dairesi Müdürü Peter Brindza bu belgeyle birlikte dünyada kullanılan en eski emojiyi bulmuş olabileceklerini açıkladı.

Brindza bu konuyla ilgili tam olarak net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor ancak bu durum üzerine yapılacak araştırmalarla birlikte bu emojinin dünyada kullanılan ilk emoji olarak kabul edilip edilmeyeceğini zaman gösterecek.