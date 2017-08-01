Vergiler hariç 8.8 milyon TL'ye denk gelen Pagani Huayra'yı fotoğraflamak isteyen fotoğrafçı, tıpkı araç gibi üst düzey bir kameradan yararlandı.

8.8 milyon TL’lik bir arabanın fotoğrafını çekmek isteseniz hangi cihazı kullanırdınız? Richard Thompson isimli fotoğrafçı bu olayı çok ciddiye aldı ve başlı başına bir servet olan Pagani Huayra’yı yine küçük çaplı bir servet olabilecek Phase 1 XF 100MP orta format fotoğraf makinesi seti kullanarak çekmeye karar erdi. Fotoğraf makinesinin serveti mi olur demeden önce hatırlatalım. Makinenin fiyatı 50.000 dolar yani 176.000 TL olunca başlı başına bir servet olabiliyor.

5.5 dakikalık bir videoda fotoğraf çekiminin sahne arkasını gösteren Thompson, New York sokaklarında yer alan metro köprüsü altlarında bu çekimi gerçekleştirdi. Mahallenin Pagani Huayra için pek güvenli olmamasından dolayı polis eşliğinde yapılan çekimler sonucunda birbirinden başarılı görseller ortaya çıktı.

Thompson çekimler için yaptığı açıklamada, “Daha uzun objektif süresi gerçekten çok cazip geliyor. Odak sıkıştırması arabayı daha fazla ön plana alarak daha ciddi bir görünüm elde edilmesini sağlıyor” dedi.

Thompson’un Pagani Huayra’yı çektiği bazı fotoğraflara aşağıdan ulaşabilirsiniz.