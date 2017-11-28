Eski bir Porsche marka arabayı yeniden yapan Jeff, 18 ay süren çalışmasını sadece 4 dakika uzunlukta bir videoya sığdırmış.

Arabaları ve evi üzerinde çalışmalar yaparak, yaptığı çalışmaları kayda alan Avustralya’lı Jeff’in son projesi, eski bir Porsche 911 RSR’yi yeniden tasarlamak. Yaptığı işin sonunda araç, mükemmel bir görüntüye kavuşuyor. Aylar süren çalışmayı birkaç dakika içerisinde yansıtan görüntüyü izleyelim.

Jeff, arabayı yapmak için 18 ay harcıyor. İnternet izleyicilerinin canını sıkmamak için tüm bu çalışma sadece dört dakikaya indirilmiş. Aracın kasasını toparlamak şüphesiz önemli ölçüde becerikli olmayı gerektiriyor ama sanki Jeff’in aracın içine girmesi işin en zorlu kısmı gibi görünüyor. Yanılıyor muyuz?

Netice itibariyle ortaya çıkan araba oldukça güzel görünmekle birlikte, henüz bir motoru olmadığı için sürüş aşamasına gelemediğini söylüyor Jeff. Umarız yakın bir zamanda o aşamayı da geçecektir. Bu alet garajda değil, yolda seyahat halinde olmalı!