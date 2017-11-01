18 Ayar Altın Tasarımlı ve 4 Kameralı Meitu V6 ile Tanışın!

Meitu, hem lüks hem de güçlü yeni akıllı telefonu Meitu V6'yı tanıttı. 18 ayar altın tasarımı ile göz kamaştıran cihaz, ayrıca 4 kamerası ile de mobil fotoğrafçıları heyecanlandırmayı başarıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Meitu, mobil fotoğrafçıların ağzını açık bırakacak yeni modeli Meitu V6’yı tanıttı. Deri ve 18 ayar altın tasarımı ile lüks Vertu telefonlarını hatırlatan cihaz, hem önde hem de arkada çift kameraya sahip.

Önünde ve arkasında 12MP çözünürlüğünde ana kamerası bulunan Meitu V6, ayrıca yine hem önde hem arkada 2MP ikincil bir kameraya sahip. Fakat cihazın arkasında bir de düşük ışıkta arka kamerayı desteleyecek iki adet çift ton led flaş bulunuyor.

Cihazda tahmin edebileceğiniz gibi portre modu bulunuyor. Ayrıca ışığın zayıfladığı ortamlarda gece modunu açarak oldukça başarılı fotoğraflar elde edebiliyorsunuz.

Meitu V6 Özellikler:

İşlemci: 2.8GHz MediaTek

RAM: 4GB/6GB

Depolama: 128GB

Ekran: 5.49 inç Full HD OLED

Arka/Ön Kamera: 12MP birincil 2MP ikincil +OIS, PDAF

Batarya: 3100mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Alev kırmızısı, buzul mavi, koyu mor, monet pudra olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunacak olan Meitu V6, 13 Kasım’da ön siparişe başlayacak ve 23 Kasım’da ise genel satışa açılacak. Cihazın fiyatı ile ilgili bilgiler henüz paylaşılmış değil.