Bloomberg'de ekonomist olarak çalışan Barnett ve Payne, obezite üzerine yaptıkları bir sohbetten sonra kilo vermeye karar vermiş, ve edindikleri deneyimi bir kitapta toplamışlar.

Rob Barnett bunu 'kaçınılmaz sohbet' olarak adlandırıyor.

Ekonomist olarak çalıştığı Bloomberg'in bir yayınında belirivermişti, sıcak bir haber üzerinde konuşma yapmak için.

Barnett, Bloomberg'de ekonomist olan arkadaşı Christopher Payne'e şöyle dedi: "Son videomu gördün mü?"

"Evet, gördüm" dedi Payne. "İyi işti."

"Teşekkürler" diye cevap verdi Barnett. "Fakat ..., dostum, gittikçe şişmanlıyorum!"

Payne lafı fazla dolandırmadan "Kimine göre öyle, kimine göre zaten şişmansın" dedi.

Barnett ve Payne aralarında geçen bu konuşmayı yeni kitapları 'The Economists' Diet: The Surprising Formula for Losing Weight and Keeping It Off"ta yazdılar.

Barnett o zamanlar aşırı derecede obezdi. Payne, hayatının bir döneminde kendisinin de obez olduğunun farkındaydı. Fakat sonra 18 ay içerisinde 20 kilo vermişti.

Kitabın yazarları bu değişimin her ikisinin de bir şeyin farkına varmalarına yardımcı olduğunu söylüyorlar: Kiloyu etkileyen davranışlar, bütünüyle ekonominin prensipleriyle açıklanabilirdi. Barnett' da 18 ayda toplam 35 kilo vermeyi başarmıştı.

Bu kitap, daha önce yapılan bu konuşmanın bir ürünüydü. Yazarlar bu kitapla okuyuculara, kilo vermeye nasıl kendileri gibi bir yaklaşım sergileyebileceklerini öğretiyorlar.

İşte kitaptan öğrendiklerimiz:

Yanlış kararlar verme ihtimalini en aza indirmek için meta kuralları kullanın...

Meta kural, öncesinde belirleyeceğiniz, olası tüm durumları kapsayan kılavuz çizgiler bütünüdür. Yazarlar bu terimi, Duke Üniversitesi'nde davranış ekonomisti olan Dan Ariely'den ödünç aldıklarını söylüyorlar.

'Meta Kural'a şöyle bir örnek verebiliriz: "Özel bir durum olmadığı sürece, asla ikinciyi almayacağım" ya da "Hafta içi öğlen yemeklerinde hep salata yiyeceğim."

Meta Kuralların ardında yatan ana fikir, seçenekleri olabildiğince ortadan kaldırmaktır.

Payne bu konuda şöyle diyor: "Kendinizi ne kadar çok bir tercihle yüzyüze bırakırsanız, yapmamaya çalıştığınız bir şeyi yapma ihtimali de o denli yüksek olacaktır."

... kendinize biraz zihinsel enerji kazandırın

Meta kuralları kullanmak aynı zamanda zihinsel açıdan da daha az zahmetli olur. Eğer kilo vermek istiyorsanız, yemekten kaçınmak için gayret sarfedeceğiniz şeyleri evde tutmamak en iyisidir diyor Payne. Aksi takdirde her gece bir şeyler atıştırsam mı diye düşünmek zorunda kalırsınız.

Sağlıkla ilgili bir hedefi başarma noktasında karar verme faktörünü en aza indirgeme yoluna giden Barnett ve Payne değil şüphesiz.

PayPal'ın kurucusu ve şu sıralar online kredi kurumu olan Affirm'ün CEO'su olan Max Levchin' de daha önce yaptığı bir açıklamada fitness rejiminde tutarlılığın önemine değinerek şöyle demişti: "Bisiklet sürmeyi bir kural olarak görürseniz, bir gün bu kuralı yerine getiremeyebilirsiniz, zira yolculukta ya da hasta olabilirsiniz. Bunun yerine sabahları uyandığınızda hiç düşünmeden yapacağınız ilk iş bisiklete binmek olsun. Ki ben de bunu yapıyorum." Yani tercihler, kurallar bütünü oluşturmak yerine, yapabileceklerinizi anlık olarak yapmayı kural edinmelisiniz.

Tatsız bir diyete bağlı kalın

"Tatsız diyet, insanı zayıflatan diyettir" diyor Barnett.

Bu noktada ekonomiye ait bir terim olan 'azalan gelirler' kavramına vurgu yapıyor.

Şöyle bir örnek veriyor Barnett: "Sadece bir bisküvi yerseniz, hoşunuza gidecektir. Ama paketin tamamını yemeye kalkarsanız, son bisküviyi ağzınıza attığınızda, artık pek tat vermeyecektir."

"Yemek tercihinizi gündüzleri ve akşamları şeklinde bir sınırlandırmaya tabi tutacak olursanız, yemek konusunda önceliklerinizin ne olduğunun bir önemi olmaksızın bu işten sıkılmaya başlarsınız."

Barnett ve Payne hafta içi her gün öğlen yemeklerinde salata yemekle yetinmişler.

"Yıllar içerisinde salataya karşı bir sempatim oluşmuştu ama yine de aşırı salata yemek gibi bir dürtüm olduğunu da söyleyemem" diyor Payne. Yani her ne kadar salatayı çok seviyor olmasa da, her gün öğlen yemeklerinde sadece salata yemeyi ihmal etmiyor.

Payne cafeye gittiğinde, bir yağsız sütlü Americano söylüyor.

Üstelik savurgan biriyseniz, belirlediğiniz özel meta kurallara bağlı olarak bu şekilde bir diyet yapmaktan da çok daha zevk alacaksınız.

Belirlediğiniz rakamı aklınızda tutmak için her gün tartılın

Bu kilo verme stratejisi, diğerlerine oranla daha tartışmaya açık bir özellik taşıyor. Fakat kitabın yazarları kendilerinin işine yaradığını belirtiyorlar.

2015 yılında 'Journal of Obesity' de yayınlanan bir araştırmaya göre her gün tartılan ve bu şekilde kilolarının gidişatıyla ilgili olarak bilgiyi görsel anlamda zihinlerinde tutan aşırı kilolu erkekler sıklıkla tartılmayan erkeklere oranla daha çok kilo verdikleri gibi, kilo verme konusunda daha iyi bir yönetim sağlayabiliyorlar.

2016 yılında yayınlanan bir başka çalışma da, benzer sonuçların kadınlar için de geçerli olduğunu ortaya koyuyor.

Bazı uzmanlar ise her gün tartılmayı tavsiye etmiyorlar. Northwestern Üniversitesi'nde işletme ve nörobilim dalında profesör olan Moran Cerf, haftada bir kez tartılınması gerektiğini söylüyor.

Bir diyetisyen USA Today'e verdiği bir demeçte, kendisine gelenlere günlük tartılmayı tavsiye etmediğini söylemişti. "Rakamlar arasında kaybolabilir ve artık tartıda görünen rakama göre ölçmeye başlarsınız kendi değerinizi."

Her şeyi izlemeyi bırakın

Yine de Barnett ve Payne, kilo verme olgusunu 'gözleme dayalı bir işlem' olarak tanımlıyorlar.

"Esasen kendi vücudunuzun bilim adamısınızdır" diyor Payne. Sabah uyandığınızda kendinizi tartarak rakamın yukarı mı gittiğini, yoksa aşağı mı indiğini görün, bir gün önce ne yediğinizi hatırlayın ve gerekli olduğu şekilde ayar çekin.

Fakat ilginçtir ki kitabın yazarları kilo haricinde herhangi bir gözlem yapmayı tavsiye etmiyorlar. Barnett'a göre kontrol altında tutmak istediğiniz şey kilo ise, üzerinde duracağınız tek şey de bu olmalı; kaç adım attığınız olmamalı, örneğin.

Barnett son derece samimi şekilde şöyle diyor: "Şişman oluşunuz kimse için bir sır değildir. O rakama alıştırmalısınız kendinizi. Bu gerçeği günlük rutininize dahil etmek, cidden hayatınızı değiştirecektir."