Lenovo Z5, Akıllı Telefon Pazarını Sallamaya Geliyor!

Şirketin açıklamasına göre 18 ayrı patentli teknoloji ve donanıma sahip olan yeni Lenovo Z5, 45 gün bekleme süresi ve %95 ekran/gövde oranı gibi özelliklerle akıllı telefon pazarında taşları yerinden oynatabilir.

Yeni Lenovo Z5, muhtemelen 2018’in ilk yarısında tanıtılan en heyecan verici akıllı telefonlardan biri olacak. Çinli şirketin açıklamasına göre cihaz, 18 ayrı patentli teknoloji ve donanıma sahip olacak ki bu bile Lenovo Z5’i merak etmemiz için yeterli olabilir.

Dün bir açıklama yapan Lenovo Başkan Yardımcısı, cihazın 5 Haziran tarihinde tüketicilere tanıtılacağını onayladı. İddialara göre Lenovo Z5’i satın alanlar 4TB bulut ya da fiziksel depolama alanına sahip olacak. Bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Lenovo Z5, %95 ekran/gövde oranına sahip olacak. Günümüz akıllı telefon standartlarında bile bu oran son derece şık bir cihazın habercisi olarak görülebilir. Ayrıca cihazın 45 gün bekleme süresi sunması bekleniyor ki bu şarj konusunda da ses getireceğini gösteriyor.

Hepsi bu kadar da değil. Lenovo’nun iddiasına göre cihaz, şarjı %0 olduğunda bile yarım saat konuşma süresi vaat edecek. Ne yazık ki cihaz hakkındaki bilgiler şu an için bu kadar. Daha fazlası için 5 Haziran tarihini beklememiz gerekiyor.