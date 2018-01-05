Sistem 9, 18 Farklı Ülkeye Türk İşi Yazılım İhraç Ediyor!

İstanbul Teknokent’teki merkezinde çalışmalarına devam eden Sistem 9, geliştirdiği Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları yazılımı S9Vision DS'yi 18 farklı ülkeye ihraç etmeyi başardı.

Sadece küresel çapta değil, yurt içinde dahi yazılım denince akla ilk olarak yabancı şirketler geliyor. Hal böyle olunca da Türk yazılım şirketlerinin kendini ispatlaması kolay olmuyor. Buna rağmen kendini hem yurt içinde hem de yurt dışında kabul ettirmiş bazı yazılım şirketlerimiz bulunuyor ve Sistem 9 da bu şirketlerin önde gelenlerinden biri.

Sistem 9, bünyesinde barındırdığı Türk mühendisler ile S9Vision DS adını verdikleri globalde Digital Signage, ülkemizde ise Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları olarak tanımlanan bir yeni nesil yayın, bilgilendirme, duyuru ve reklam sistemi yazılımı geliştirdi. S9Vision DS üstün özellikleri ile alanında ülkemize sektör lideri konumunda bulunuyor.

S9Vision DS hakkında açıklamalarda bulunan istem 9 Yönetim Kurulu Başkanı S. Kaan Akın, ‘’S9Vision DS’nin üstün özellikleri yurt dışındaki dünya devi birçok organizasyon tarafından ödüllendirilerek teyit edildi. Yabancı yazılımlar, dijital signage alanına özel olarak geliştirdiğimiz S9Vision DS’nin hızına yetişemiyor. Nitekim S9Vision DS yazılımımızın kullanımı şimdiden aralarında ABD, İngiltere, Hollanda, Almanya, İsveç, Belçika’nın da bulunduğu 18 ülkeye yayıldı.’’ dedi.

Sistem 9, S9Vision DS ile şu anda ülkemizde farklı sektörlerden 200’den fazla yerli ve yabancı firmaya hizmet vermektedir. Hizmet verdikleri uluslararası firmaların yurt dışı şube ve mağazalarında da S9Vision DS’nin kullanıldığını belirten Kaan Akın,’’Müşterilerimizin yurtdışındaki büyümelerine paralel olarak biz de Türk mühendislerinin elinden çıkan yerli yazılımımızı yurtdışına ihraç etmiş oluyoruz. Hali hazırda içinde kendi yazılımımız olduğundan tüm kontrolleri uzaktan Sistem 9 tarafından kontrol edilen dijital yayın ve bilgilendirme ekran sayısı 40 bini aştı. Bu da yabancı yazılımlara muhtaç olmadığımızı gösteriyor. Yazılımda dışa bağımlılığımızı azaltmamız gerekiyor. Biz Türk yazılımını 18 ülkeye yayıp, alanında ‘’oscar’’ olarak kabul edilen birçok ödülü alarak üstümüze düşeni yaptık.’’ dedi.