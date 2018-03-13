Güneş Fırtınası Baş Ağrısı ve Uyku Düzensizliği Yapabilir

Rus bilim insanlarına göre, güneş bizi başımızdan vurmak üzere. 18 Mart’ta meydana gelecek güneş fırtınası sebebiyle başımız ağrıyabilir, dönebilir veya uyku düzenimiz bozulabilir.

Rusya Bilimler Akademisi’nden yapılan hava durumu tahmininde, 18 Mart’ta güneşte meydana gelecek fırtınanın, elektro-manyetik fırtınayı tetikleyeceğini ve bunun yanı sıra baş ağrısına, baş dönmesine ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar için uykusuzluğa neden olabileceğini söyleniyor.

18 Mart’ta meydana gelecek olan fırtına, bu yıl dünyaya çarpacak üçüncü güneş fırtınası olacak. Ancak 2018’in Güneş için nispeten sessiz faaliyet süreceği bir yıl olması bekleniyor. Güneşin 11 yıllık döngüsündeki en son etkinlik olan “maksimum güneş enerjisi”, 2014 yılında gerçekleşmişti.

Aşırı güneş fırtınaları uydulara, GPS’e ve diğer iletişim sistemlerine zarar verebilir. Büyük bir güneş fırtınası durumunda servisler, kalıcı hasarı önlemek adına bir süreliğine kapatılabilir. Ancak NASA, bu ayın sonlarında gerçekleşecek olan fırtınanın iletişim cihazlarını etkileyecek kadar güçlü olmayacağını söyledi. Yine de şunu göz ardı etmemeliyiz ki, güneş fırtınasının şiddeti, bir şekilde güçlenip zayıflayabilir ve bunu daha önceden öngörmek aslında %100 olarak mümkün değildir.

Güneş fırtınaları sadece teknolojiyi değil insanlar üzerinde de olumsuz etkiye sahip olabilir. Araştırmacılar bu bağlamda, migren ağrıları ve baş dönmesine sebep olabilecek olan jeomanyetik fırtınalar sırasında felç riskinin de artacağını bildirmiş durumda. Jeomanyetik fırtınalar ayrıca; depresyon, şaşkın düşünce ve düzensiz davranışlarla da ilişkilidir.

Jeomanyetik fırtınalar kısmen, güneş patlamaları ile birlikte bırakılan plazma bulutlarından kaynaklanmaktadır. Yüklü parçacıkların bu büyük emisyonları, Dünya’nın manyetik alanıyla doğrudan karşı karşıya geldiğinde, çılgınca davranmasına neden olabilir. Genellikle zararsız olan fırtınalar, ancak çok şiddetli olursa, küresel haberleşmeye kalıcı hasarlar bırakabilir. 1989 yılında Kanada’nın Quebec eyaletinin büyük bir kısmı güneş fırtınasında etkilendiğinde, kuzey ışıkları Teksas’ın güneyinden dahi görülmüştü.

Yakın zamanda yapılan ABD Jeoloji Araştırmaları, jeomanyetik fırtınaların 3D’deki etkilerini modellemek için yeni teknikler kullanmış ve bu fırtınaların olası etkilerininin tahmin edilmesine olanak sağlamıştır.

NASA, 18 Mart güneş fırtınasının endişelenecek durumda olmadığını söyledi. Bu şu an bizler için rahatlatıcı bir etkiye sahip. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Büyük bir güneş fırtınası sonrası tüm telefon operatörleri kullanılamaz hale gelse durum nasıl olurdu?