Instagram'da 18 milyondan fazla takipçisi bulunan ve sosyal medyayı oldukça etkin kullanan 50 Cent, Twitter'a geri dönüp Instagram'ı bıraktığını açıkladı.

Öncelikle 50 Cent ile ilgili bir iki fikrimi paylaşmadan edemeyeceğim: Kendisi her ne kadar dans eden yarı çıplak kadınlar ve In Da Club, Candy Shop gibi parçalarıyla bilinse de özünde çok çok iyi bir müzisyendir. When It Rains It Pours, The Funeral gibi enfes parçaları da vardır bunların yanında. Biz tabii medyanın bizim gözümüze gözümüze soktuğu tarafını bildiğimiz için, aslında sevebileceğimiz kişilerden de soğuyoruz.

Neyse efendim, konumuza dönelim isterseniz. 50 Cent, Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla birlikte Twitter'a geri döneceğini ve Instagram'ı bıraktığını belirtti.

"Instagram'ı terk ediyorum. Twitter'a geri dönüyorum. Beni uyarmadan sayfamın içine ettiler!"

50 Cent, kendisine uyarı gönderilmeden sayfasında paylaştığı fotoğrafların Instagram tarafından kaldırıldığını ifade ederek, kendilerine kadeh kaldırıp mekanı terk etmiş. Bunun üzerine de 3 tane siyah fotoğraf paylaşan ve perdeleri kapatan 50 Cent kararından döner mi, bunu zaman gösterecek.

50 Cent'in Instagram hesabından kaldırılan içeriğin ise geçtiğimiz günlerde intikam pornosu sebebiyle zor günler geçiren müzisyen Teairra Mari ile ilgili attığı bir ekran görüntüsü olduğu söyleniyor. Lakin paylaşımın içeriğine dair maalesef bir bilgimiz bulunmuyor.