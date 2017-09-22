18 Milyon Yıldır Cinsel Yokluk Yaşayan Solucan!

Doğadaki ahlak kuralları bizdekilerin aksine, canlıların nasıl hayatta kalacaklarını seçmeleri için kullanıyor. Bu solucan türü ise büyük bir mucizenin en somut kanıtlarından. İnsanlara ders vereceğini kim tahmin edebilirdi ki?

Biliyoruz, türlerin latince isimlerini okumak zor oluyor. Fakat bilimsel bir içerik okuyor ya da izliyorsanız bunu duymak-okumak zorundasınız. “diploscapter pachys” adı verilen solucan türüne ait bu canlı 18 milyon yıldır yaşıyor ve doğanın altın kurallarından birini hiç bir pişmanlık duymadan çiğniyor: Cinsel ilişki.

Doğadaki çeşitlilik ve türlerin nesillerini aktarmaları için şart olan seks, insanları zorlayan doğal teşvikler olmasaydı belki de bu kadar konuşulan bir şey olmayacaktı. Ancak biz de doğadaki türlerin bir parçasıyız ve çoğalmaya, türümüzü yaşatmaya içgüdüsel olarak yatkınız.

İklimlerin değiştiği öngörülemeyen kaotik ortamlarda yırtıcılar, hastalıklar, afetler yaşanırken türlerin sayısı ve nüfusları azalır. Doğayı kurtaran bu noktada gene cinsel ilişkidir ve bu konuda aktif türlerin hayatta kalma şansları daha yüksektir. Eş bulma ve bol seks hücreleri üretme yoluyla doğal seks, üremenin en bilinen yoludur. Ancak klonlama ya da bölünme yoluyla çoğalan canlılar, çoğalmakta zorlanabilirler. Bu canlılar aseksüellerdir ve seks olgusu onlara biyolojik olarak kodlanmamıştır.

Bilim insanları ise aseksüel canlıların nasıl bu kadar uzun süre türlerini devam ettirebildikleri anlamaya çalışıyorlar:

Hayat kumarında 18 milyon yılın kazananı olan D.pachys solucanı bu merakı gidermek için başvurulabilecek başlıca türler arasında yer alıyor. New York Üniversitesi'nden araştırmacılar bu mikroskobik solucanın genomunu ve üreme biyolojisini, DNA’sında seks yapmadan uzun süre yaşamasını sağlayan dizilimi keşfetmek için bir araya geldiler. Araştırmacılardan David Fitch, "Bu fenomen, evrimsel genetiği anlamada önemli bir konudur. Çünkü cinsel çoğalmanın, zararlı mutasyonları ortadan kaldırmak ve değişen bir çevreye uyum sağlamak için gerekli olduğu konusundaki görüşler yaygın şekilde kabul görmüşlerdir. Ancak bu canlılar bu görüşleri ters yöne yatırırlar.” açıklamasında bulundu.

Bu solucan türü üreme stratejisinin aksilikleriyle başa çıkmak için evrimleşiyor: Diğer pek çok eşeysiz organizma gibi D.pachys solucanları da sperm ve yumurta gibi cinsiyet hücrelerini değiştiriyor. Bilindiği üzere cinsiyet hücrelerinin oluşumunda mayoz olarak adlandırılan süreç yaşanıyor ve bu genellikle kromozom çiftleri arasında gen eşleşmesinin gerçekleştiği bir aşamadır. Bu genetik re-kombinasyon adımı aseksüel solucan türünde eksiktir; yani her yeni yavru, ebeveynlerinin mükemmel birer kopyası olur.

Üstelik bu solucanın sadece bir çift kromozoma sahip olduğu anlaşılıyor. Bu bütün canlılar aleminde son derece nadir rastlanan bir durum. Olağan dışı bu yaşamın sırrı, D.pachys'in kromozomunu nasıl yapılandırdığına bağlı. Evriminde diğer kromozomları kaybetmektense, genomunu tek bir temsili zincir halinde kaynaştırmayı tercih edip basit yaşamayı tercih etmiş gözüküyor. Sonuç olarak bu solucan, genetiklerini bir kromozoma toplayarak korumayı başarmış.

Biz hala ahlak kurallarını tartışalım ve cinsel dürtülerini kontrol edemeyen insan görünümündeki canlılarla başa çıkmaya çalışalım. Doğanın ahlak diye bir şeye ihtiyacı yok, insanın ihtiyacı var. Ne yazık ki...