18 TL'lik SteamWorld Dig, Origin'de Kısa Süreliğine Ücretsiz!

Başarılı platform oyunu SteamWorld Dig'i kısa süreliğine ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun, yakında çıkacak 2. oyun öncesinde güzel bir alternatif olacaktır.

Piyasanın sevilen oyunlarından birisi olan SteamWorld Dig, Origin üzerinde ücretsiz oldu. Küçük bir kovboy robotu kontrol ettiğimiz platform oyunu olarak gözüken SteamWorld Dig, Minecraft ile Metroidvania oyunlarının birleşimi olarak gösterilebilir.

Oyunu şimdi Steam’den satın almak istiyorsanız 18 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Origin’de ise her an yeniden ücretli olabilme ihtimali bulunmasına rağmen şu anda ücretsiz olarak erişilebiliyor. Artık yaz ayları ve bayram tatili bitti. Haliyle bundan sonra okul sezonu başlayacak. Eğer siz de okul sezonu başlamadan önce son kez bir oyun deneyeyim diyorsanız SteamWorld Dig, türü sevenler için çok güzel bir tercih olacaktır.

Oyunun ücretsiz olmasının arkasında başka bir olay var. SteamWorld Dig 2, bu ayın ilerleyen günlerinde çıkış yapacak. İlk oyunu ücretsiz yaparak güzel bir kitle oluşturmak isteyen yayımcı firma, oyunu yakında Steam’de de ücretsiz yapar mı bilinmiyor. Oyunun kısa süre içerisinde yeniden ücretli olacağını, ancak oyunu bir kez edindikten sonra her zaman kütüphanenizde kalacağını hatırlatalım. O yüzden elinizi çabuk tutarak Origin hesabınızdan SteamWorld Dig’i indirebilirsiniz.

Ayrıca SteamWorld Dig 2’nin fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Oyun 21 Eylül’de satışa sunulacak.