18 Tonluk İş Makinesinin İki Teker Üzerinde Dansı

İşbaşındayken sıkılan çok insan vardır. Kimi kalem çevirir, kimi Solitaire oynar, kimisi de...

İş başındayken kendimize ne kadar gereksiz yetenekler kazandırabileceğimiz oldukça şaşırtıcı bir alan olmuştur. Bu fuardaki gösteriyi yapan operatör ise sıkılmış mıdır yoksa gösteriye özel hazırlık mı yapmış bilemiyoruz.

Bir ağır iş makinesi fuarından çekilen videoda, önden yüklemeli bir ağır iş makinesini ön tekerleklerinin üzerine kaldıran ve aracın arka tarafını sağa-sola hareket ettirerek dans ettiren operatör, fuarda potansiyel müşterilerin dikkatini çekmeye çalışıyor. Lovol Heavy Industries'in FL958G-II tipi iş makinesi olduğunu gördüğümüz araçla yapılan hareketlerin evde denenmemesini tavsiye ediyoruz.