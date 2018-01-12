18 Yaş Altına Bursa Valiliğinden Yeni Yasaklamalar!

Bursa Valiliği'nin 18 yaşından küçük çocuklar için aldığı yeni yasak kararları yürürlüğe girdi.

Bursa Valiliği, 18 yaşından küçük bireyler için yeni yasaklamalar getirdi. Alınan karara göre, Bursa il sınırları içerisinde 18 yaşından küçük gençlerin, hafta içi 08.00- 17.00 saatleri arasında, internet kafe veya oyun salonlarına velisi olmadan girmeleri yasaklandı. Valiliğin getirmiş olduğu başka bir yasaklamaya göre ise, 18 yaşının altındakilere çakmak ve çakmak gazı satışı yapılmayacak.

Bursa Valiliği tarafından, 29 Aralık 2017 tarihinde alınan bu kararlar yürürlülüğe girmiş bulunuyor. Karar, Bursa valisi İzzettin Küçük'ün imzasıyla yürürlülüğe girdi. Valilik bu kararlara ek olarak bir karar daha aldı. Okul çevresinde okulla bir ilgisi bulunmadan bekleyen kişilere kimlik kontrolleri yapılacak. Bunun nedeni ise öğrenci ve öğretmenlere karşı gelebilecek tehdit ve saldırıların önüne geçilmek istenmesi olarak açıklandı.

Alınan bu kararlar, geçtiğimiz gün itibariyle yürürlülüğe girip valilik tarafından onaylandı. Öğrencilerin ders saatlerinde internet ve oyun salonlarına girmemesine dair karara buradan ulaşabilirsiniz. Çocuklara çakmak ve çakmak gazı satışının yasaklanması ile ilgili karara ise buradan ulaşabilirsiniz. Yapılan bu yasaklamaları gerekli kişiler tarafından düzenli olarak takip edildiği sürece yerinde kararlar olarak görüyoruz. Siz bu yasaklar hakkında ne düşünüyorsunuz?