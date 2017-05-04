18 yaşındaki bir genç, akciğer kanserinden sonra en çok ölümün bulunduğu meme kanserinde kilit nokta olan erken teşhis için bir sütyen tasarladı. Sütyen, olası kanser belirtilerini araştırıyor.

Çağımızın en büyük hastalığı olarak kabul edebileceğimiz kanser, nerede olursa olsun çok tehlikeli bir durum. Vücudun her yerinde görülebilen kanser, adı duyulduğu anda bile insanlara korku salan bir durum. Meksika’da 18 yaşındaki bir genç, kanserle savaşmaya karar vererek göğüs kanseri belirtilerini tespit etmek için bir sütyen tasarladı ve kendinden daha büyük ve bilgili kişilere, kanserin erken teşhiste hayatları kurtardığının önemini vurguladı.

18 yaşında bir öğrenci olan Julian Rios Cantu'nun geliştirdiği EVA isimli sütyende, göğüslerin sıcaklığı, kilosu ve şekli ile meme kanserinde potansiyel göstergelerde yaşanan farklılıkları bulması için 200 biyo-sensör bulunuyor. Örneğin sütyen göğüste yüksek bir sıcaklık algılarsa, bunun nedeni bir tümör büyümesine bağlı bölgeye daha fazla kan akışı geldiği anlamına gelebilir.

Bu zamana kadar kanseri yenmeye çalışan bilim insanlarına adeta ders niteliğinde fikir veren Cantu, kanseri yenemiyorsak da onu erkenden teşhis etmemizi sağlayacak giyilebilir teknolojilerin gelişebileceğini herkese gösterdi. Her kanserin kendine göre belirtileri bulunuyor ve bu teknoloji atılımı sayesinde, birçok kanser türü ve diğer hastalıkları anında bulabiliriz. Gelecekte beyne takılan bir çip, tüm vücudumuzu düzenli tarayarak hasta bölgeleri bize bildirebilir.

EVA isimli sütyen, günün her saatinde giyilmek zorunda da değil. Her gün 1 saat çalışması yeterli. Bu süreçler dışında daha rahat sütyenleri tercih edebilen kadınlar, isterse yine bu sütyeni kullanabiliyor. Zaten haftada bir taksanız bile erken teşhiste yeterli olacaktır.

Öğrenci, GSEA’larda 13 genç girişimciyi geçerek 20.000 dolarlık ödülün sahibi oldu. Bu para, sütyenleri geliştirmeye yeter mi bilinmez ancak birçok firma bu teknoloji için yatırım yapacaktır.