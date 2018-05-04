180 Yaşındaki Klarnetçi Robot'un Sıra Dışı Hikayesi

Bugünlerde Robot Sophia ile yakından ilgilenen bilim ve teknoloji dünyasının unutmaması gereken tecrübeli bir robotu da var: "Klarnetçi Robot."

Yapay zekalar ve robotlar her ne kadar son yıllarda iyice gündem malzemesi olsa da, robotların tarihi düşündüğümüz kadar yeni döneme dayanmıyor. Bugün tam 180 yaşında olan ve “The Android Clarinettist,” yani "Klarnetçi Android" olarak adlandırılan bu robot, 1838 yılında insanları eğlendirmek için dizayn edilmişti.

Klarnetçi Robot, tasarımcısıyla birlikte dünyayı ülke ülke geziyordu. Bir parçayı baştan sona klarnetiyle çalabilen robot, performansını sonlandırdığında ise seyirciye hafifçe diz çökerek reverans veriyordu. 1855 yılına kadar hikayesi süren bu robot, sahibinin borçlanması sonucunda hikayesini Amerika'da sonlandırdı. 1865'de Barnum Müzesi'nde çıkan yangından sağ çıkmayı başaran Klarnetçi Robot, daha sonrasında birçok farklı koleksiyonere satılarak el değiştirdi.

Barnum Müzesi Yangını - 1865

Süreç içerisinde üzerinde bulunan kıyafetleri bir şekilde kayboldu. En önemlisi ise kendisinin tanınmasını sağlayan klarnet de bir şekilde bu süreçte sırra kadem bastı. Önümüzdeki süreçte, Hollanda'daki Speelklok Müzesi'nde ziyaretçilerini bekleyecek olan Klarnetçi Robot'un eksik olan enstrümanının da bulunması için çalışmalar sürüyor. Müze müdürü Marian van Dijk, klarneti olmasa dahi bu robotun müze için çok önemli bir eser olduğunu belirtiyor.