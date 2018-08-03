1840'larda Sönen Bir Süpernova'ya Dair Sırlar Açığa Çıktı

Bilim insanları, yaklaşık 200 yıllık bir sırrı açığa çıkardı. 1830'larda Dünya'dan çok basit yöntemlerle dahi görülebilen bir süpernovanın akıbetine dair önemli araştırmalar yapıldı.

1830'lu yıllarda astronomlar ve hatta basit gözlem makineleri kullanan sıradan insanlar tarafından dahi, Eta Carinae'nın hiç olmadığı kadar parlak olduğu fark ediliyordu. Öyle ki gece saatlerinde evrenimizden gözlenen en parlak ikinci yıldız konumundaydı.

Sonrasında Eta Carinae'nin bir 'supernova' olayına kurban gittiği düşünülse de patlamadan sağ çıkmayı başardı. Sonraki 170 senelik süreçte sistemin ne alemde olduğuna dair araştırmalar sürdü. 2015 yılında astronomlar, ışığı bükebilen gözlem cihazları sayesinde bu kayıp süpernovaya ulaşmayı başardı. Bugün Eta Carinae'nin başına gelen süreçle ilgili en son gelinen noktadaki teori paylaşıldı.

Astronomların konuyla ilgili en son fikri, yukarıdan da görebileceğiniz üzere Eta Carinae'in kayıp bir kardeşi olabileceği yönünde. Buna göre sistem 3 farklı yıldıza ev sahipliği yapıyordu. Sistemdeki gök cisimlerinden ikisi birbirine yakın ve büyükken, bir diğeri yörüngeye yakın ve daha küçüktü. Sürecin gerçekleşmesine de bunun sebep olduğu düşünülüyor.