18650 Pil İle İlgili Bilmeniz Gereken 10 Şey

Yeniden doldurulabilir yapısıyla birçok üründe kullanılan 18650 piller nedir, ne işe yarar? Sorularınıza cevap veriyoruz.

Onlar her yerde! 18650 piller, oyuncaklardan güneş panellerine saç kesme makinelerinden irili ufaklı tüm elektronik aletlerde kullanılan 18650 piller, enerjiye ihtiyacımız olduğu her anda imdadımıza yetişiyor ve bize enerji sağlıyor. Eğer siz de 18650 pil kullanıyorsanız ve bu pille ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa sizinle küçük bir yolculuğa çıkacağız bu pillerle ilgili bilmeniz gerekenleri sizlerle paylaşacağız. İşte standart pillerin bittiği ve çaresiz kaldığı her anda imdadımıza yetişen 18650 pil ile ilgili bilmeniz gereken 10 şey!

1. Temelde Bir Lityum İyon Pili

18650 pillerin yapısı bugüğn akıllı telefonlarımız veya diz üstü bilgisayarlarımızda kullandığımız bataryalara oldukça benziyor. Temelde farklı materyaller arasındaki iyon hareketlerinden elektrik üreten lithium ion piller, tekrar tekrar şarj edilebildikleri için son derece pratik bir kullanıma sahiptir. Lithium iON pillerin sahip olduğu bu pratiklik, onların cep telefonlarından diz üstü bilgisayarlara kadar hemen hemen tüm şarj gerektiren elektronik cihazlarda kullanılmasını sağlar. Yapı olarak Lithium - iON pillere oldukça benzeyen 18650 pil, aynı zamanda son derece hafif olduğundan sıklıkla tercih edilen bir modeldir.

2. Tekrar Tekrar Şarj Edilebiliyor

18650 Pil, tekrar tekrar şarj edilebildiği için pek çok elektronik alette kullanılır. 18650 Pil, açıkta görünmese de tüketici elektroniği cihazlarının içinde bir çift şeklinde bulunur ve yeşil veya mavi renkli bir plastik ile çevresi kaplıdır. Üstelik elektronik cihazların içindeki bu piller, elektronik cihazın kendi şarj girişi ile de kolaylıkla şarj edilebilirler. Bu yüzden bir 18650 pil görmek için elektronik cihazın içini açmalısınız.

3. 18650 Pil: Hafif Ve Pratik

18650 Pil, yapı olarak akıllı telefon ve diz üstü bilgisayarlarda kullanılan Lithium iON pillere yapı olarak benzerler. Aslında gerek akıllı telefon ve bilgisayarlarda gerekse başka ürünlerde bulunan bu piller, yeniden şarj edilebilmelerinin yanında son derec hafiftirler. Bu yüzden de elektronik endüstrisinde sıklıkla tercih edilirler.

4. Samsung, Panasonic, Sony Ve LG Tarafından Üretiliyor

Bugün telefondan bilgisayara televizyondan tablete kadar pek çok elektronik ürün üreten ünlü firmaların aynı zamanda 18650 Pil ürettiğini biliyor muydunuz? Sony, Samsung, LG, Panasonic gibi firmaların 18650 Pil üretmesi, bu endüstrinin oldukça canlı olduğunun da bir göstergesi. Yani 18650 Pil, zannettiğinizden çok daha sık kullandığımız bir ürün. Yani Sony 18650 Pil veya LG 18650 Pil gibi bir ürünle karşılaşırsanız sakın şaşırmayın.

5. 18650 Ne Demek?

18650 Pil kelimesini duyan herkes pilin 18650 MAh gücünde olduğuna dair yanlış bir kanıya kapılıyor. Aslında 18650 pil, endüstriyel yeniden şarj edilebilir pil anlamına gelmektedir ve de pilin boyutlarını simgeler. 18650 pil; 18 mm'lik bir çapa ve 65 mm'lik bir boya sahiptir. Aslında 18650'deki 18 ve 65'in çap ve boyu simgelediğini rahatlıkla görebilirsiniz. Aklınıza sondaki "0" rakamının ne anlama geldiği sorusu gelebilir. 18650 Pil modelindeki 18 çapı, 65 boyu ve 0; pilin biçimini simgeler. 0, 18650 pil modelinin silindir şeklinde bir pil olduğunu simgeler.

6. Onun Da Sahtesi Var!

18650 Pil modelinin de sahtesi var. Bu da aslında 18650 pil kullanımı ve tüketiminin ne kadar yaygın olduğunun bir göstergesi. Özellikle Çinli üreticiler, sıradan pillerin etrafını sararak bunların yeniden şarj edilebilen pil olarak görünmesini sağlıyorlar. Üzerlerine bilinen markaların logosu da eklenince tüketiciler bu pillere rağbet ediyorlar ve pilleri şarj etmeye kalktıklarında kötü bir sürprizle karşılaşıyorlar. Eğer bir 18650 pil almak istiyor ve sahtesi ile gerçeğini nasıl ayırt edeceğinizi bilemiyorsanız bir 18650 pil modelini elinize alın ve ağırlığını tartın. Çünkü sahte 18650 pil, orjinalinden çok daha hafiftir.

7. En Fazla Kaç Volt Elektrik Sağlıyor?

18650 pil, kalitesine göre çeşitli volt derecelerinde elektrik sağlayabiliyorlar. Şu anda en kaliteli 18650 pil, 3.7, 3.9 veya 4.2 voltluk bir enerji çıkışı sağlıyor. Elbette bu, tanınan ve bilinen 18650 pil üreticileri için geçerli olan bir durum. Eğer ortalama kalitede bir 18650 pil sahibiyseniz piliniz size en fazla 4.2 voltluk bir enerji çıkışı sağlayabilir.

8. Nasıl Şarj Ediliyorlar?

18650 Pil, tüketici elektroniği ürünlerinin içinde bulunur. Bu şekilde kullanılan şarjlı piller, ürünün üzerindeki şarj girişi sayesinde şarj edilirler ve her ürünün kendi şarj girişi ve adaptörü farklıdır. Ancak kullandığınız elektronik üründe 18650 pil kullanmışsanız ve pili takıp çıkarabiliyorsanız bu pili şarj etmek için bir şarj aleti kullanmalısınız. Bunun içinde genellikle şarjlı pil şarj aletleri kullanılır. Başta Nitecore tarafından üretilen şarjlı 18650 pil şarj aleti (şarjlı pil adaptörü olarak da bilinirler) 18650 pil tükendiğinde onu enerji ile yüklemek için hazırda bekler. Şarjlı pil şarj aletleri ise basit bir elektrik prizine takılıp çıkarılabilir.

9. Kullan - At Pillerden Farklı

Şarjlı piller, kullan at pillerden farklıdır. Sadece ağırlık ve görünüm açısından değil, kullandıkları akım cinsi yönünden de kullan at pillerden farklıdırlar. Kullan at pillerin şarjlı pillerden daha yaygın olarak kullanılmasının nedeniyse elbette pil satışlarını arttırmak. Üstelik kullan at piller şarj makinesine ihtiyaç duymazlar.

10. Arabalarınızı Da Çalıştırıyor!

18560 pil modellerinde kullanılan batarya teknolojisinin araba akülerinde de kullanıldıklarını biliyor muydunuz? 18650 pil, araba aküsü ile aynı prensiple elektrik üretir. Bir bakıma, 18650 pil modelinin araba aküsü ile aynı yapıya sahip olduğunu ve de elektronik aletlerde kullandığımız pillerin aslında birer küçük araba aküsü olduğunu bilmek son derece şaşırtıcı.

