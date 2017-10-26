189 Kişilik Uçakta Tek Başına Yolculuk Yapan Kadın

İskoçya’nın Glasgow kentinden Girit Adası’na gitmek için 46 pound (222 TL) ödeyen kadın, 189 kişilik uçakta tek başına yolculuk yaptı.

Karon Grieve, uçak yolculuk tarihinin en fantastik seyahatlerinden bir tanesini gerçekleştirdi. İngiliz Jet2 havayolu şirketiyle İskoçya’dan Girit Adası’na giden kadın, ekonomi sınıfı biletiyle 189 kişilik uçakta tek başına seyahat etti. Daha önce rezervasyon yaptıran iki yolcunun gelememesi sonucu Grieve, bundan sonra gerçekleşme ihtimali çok zor olan bir olayın da mimarı oldu.

Uçakta tek başına yolculuk yaptığı için tüm kabin ekibinin ismini öğrendiğini belirten Grieve, pilotun da uçuş sırasında kendisine ismiyle hitap ettiğini söyledi. Grieve, Girit’e kitabını yazmak için gittiğini, gelecek ay İskoçya’ya dönerken benzer bir yolculuk yapma ihtimalinin çok zor olduğunu belirtti.

İngiliz havayolu şirketi Jet2’nin sözcülerinden biri, bu uçuşun Glasgow’dan Girit Adası’na bu yıl ki yaptıkları son uçuş olduğunu söyledi. Girit’e yaptıkları tek yolculu seferin turizm sezonunun bitmesi sebebiyle ekstrem bir durum olmadığını belirten yetkili, Glasgow’a dönüş uçağının tamamen dolu olduğunu belirtti.