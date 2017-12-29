1890'larda Gizlice Fotoğraflar Çeken 19'luk Fotoğrafçı!

1893'te henüz 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Carl Størmer, kurduğu düzenek ile insanların gün içinde gizlice fotoğraflarını çekerek o dönem insanlarının günlük hallerini gözler önüne serdi.

1872-1957 yılları arasında yaşayan Norveçli Carl Størmer da çoğu insan gibi insanların günlük hayatın akışında fotoğraflarını çekmeyi hobi edinmişti. Farkı ise bunu gizli olarak ve 1890'larda yapıyor olmasıydı. Evet, tarih yanlış yazılmadı, Størmer 120 yıl kadar önce insanların gizlice fotoğraflarını çekiyordu.

Carl Størmer, 1893’te Royal Frederick Üniversitesi ya da şu anki adıyla Oslo Üniversitesi’nde okurken kıyafetlerinin altına bir gizli kamera yerleştirdi ve gün içinde karşılaştığı insanların gizlice fotoğraflarını çekti.

Størmer'ın oluşturduğu düzenek son derece zekiceydi. Yeleğin altında fotoğraf makinesine takılı düğme şeklinde bir mercek vardı ve kıyafetlerinin altından cebine uzattığı ipi çektiğinde makine fotoğraf çekiyordu. Böylece pek çok kişi Størmer'ın objektifine yakalanmış oldu.

Tabii o zamanlar kameralar herkesin elinde bulunan bir cihaz olmadığı için gizli fotoğraf çekmek, bir etik tartışması konusu değildi. Ayrıca Størmer’ın küçük bir karta binlerce fotoğraf sığdırabilen bir cihazı da yoktu; 6 adet fotoğraf çektikten sonra onları plakalara basması gerekiyordu.

Størmer zamanına göre oldukça zor bir hobiye sahipti. Fakat buna rağmen toplamda 500 gizli fotoğraf çekmeyi başardı. Üstelik Carl Størmer’ın tek yeteneği fotoğrafçılık da değildi. O, pek çok bilimsel çalışmada bulunan bir matematikçi ve fizikçiydi.

Størmer belki de tarihin ilk paparazzilerinden biriydi. Fakat gerçek şu ki onun çektiği fotoğraflar sayesinde o dönem insanlarını belki de ilk kez kasıntı pozlarla değil, günlük hayatın akışında görebiliyoruz.