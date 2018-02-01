19 yaşında büyük annesinden para alıp Bitcoin’e yatırım yapan Erik Finman, kripto paranın piyasasının gelecekteki durumunu değerlendirdi.

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen büyük annesinden aldığı 1000 Euro’yu kripto paraya yatırarak kripto para milyonerlerinden birisi olmayı başaran Almanya’lı Erik Finman, katıldığı bir söyleşide önümüzdeki 10 yıl içinde milyoner olmazsak bunun kendi hatamız olduğunu söyledi.

Büyük annesinden aldığı 1000 Euro’yu 1.5 milyon dolara çeviren Finman, Bitcoin ve diğer kripto para piyasasının önümüzdeki 10 yıl içinde herkesi milyoner yapabileceğini açıkladı. Finman, “Eğer önümüzdeki 10 içinde milyoner olmazsanız, bu sizin hatanız olur” dedi. Business Insider’a konuşan Finman, kripto para piyasasını bilen bir kişinin parasını rahatlıkla artırabileceğini açıkladı. Business Insider’la Finman arasında yapılan konuşma şu şekilde;

Business Insider: Günümüzde kripto para piyasası birkaç yıl öncesine göre tamamen farklı bir konuma sahip. Bugün, kripto para piyasasında ne kadar kazanacağınızı düşünüyorsunuz?

Finman: Önümüzdeki 10 yıl içinde kriptokrasi konusunda birazcık akıllıysanız, servetinizi buradan inşa edebilirsiniz. Alan hala nispeten küçük; piyasa değeri yarım trilyon doların biraz üzerinde. Yanlış anlaşılmak istemiyorum, bu elbette yüksek bir miktar, ancak diğer varlık sınıflarına oranla çok küçük. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl içinde bir milyoner olmazsanız, söylemeliyim ki o da kendi hatanız. Bu alanda yeni iş modelleri ve yenilikler hala ortaya çıkmakta ve bu nedenle birçok yatırım fırsatı bulunmakta. Bu, yeni bir tür altın, ateş veya silikon vadisi fikri. Gerçekten çok sayıda fırsat var” diyerek kripto para piyasasının ölmediğini, aksine yeni iş imkanları yaratan devrimsel bir araç olduğunu söyleyen Finman, kripto paranın gelecekte yeni iş imkanları açacağını düşünüyor.

Peki, sizler Finman’ın bu ifadelerine katılıyor musunuz? Finman’ın söylediği gibi zengin olmak mümkün mü? Yorumlarınızı bekliyorum.