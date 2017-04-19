Elektronik sistemlerle aranız çok iyi olabilir ve eğer boş zamanlarında troll olarak çalışan bir beyne sahipseniz, oldukça eğlenceli işlere imza atabilirsiniz.

Teknolojinin tüm hayatımıza olumlu şekilde etki edebileceği düşüncesi, elbette hakim düşüncelerin başında geliyor. Yeni neslin sosyal bilince sahip girişimcileri ise bu düşünceyi biraz daha genişleterek işin içine eğlenceyi de katmayı ihmal etmiyorlar. Bu konudaki inançları beklenenden daha komik sonuçlar verebiliyor.

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Michael Reeves'in yaptığı şey de işte tam olarak bu. Tüm teknoloji uzmanlığını yüz tanıma sistemi ile çalışan ve tanıdığı insanların gözüne lazer tutan bir robot üzerinde harcayan Reeves'in kullandığı lazer tehlike oluşturacak türden olmadığı için işin eğlence boyutu da hiç bozulmuyor.

Reeves "Birçok kullanışlı teknolojiyi amacım gereği tamamen faydasız bir buluşta birleştirdim" şeklinde konuşarak tüm işsizliğini olabildiğince kısa bir şekilde tanımladı.

Eğer siz de kendi ona buna lazer tutan şakacı robotunuzu kurmak istiyorsanız, burada yer alan C# kaynak kodunu inceleyebilirsiniz. Reeves yakın zamanda yapım sürecine ilişkin bir video çekeceğini belirtiyor. Gencin okurken aslında o kadar da işsiz olmamasına, yani bir şirkette çalışırken böyle bir işsizlik örneği oluşturmasına da ayrıca şaşırabilirsiniz. Ancak kendisi bu tip işleri motivasyon kaynağı olarak gördüğünü söylüyor.