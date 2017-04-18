190 Bin TL Değerindeki Mercedes'i 'Laptop Kullanarak' Çalan Hırsızların Kameraya Yakalanma Anı

Hırsızlar, 40.000 sterlin (190 bin TL) değerindeki Mercedes otomobili çalmak için, dizüstü bilgisayarla "hackleme" yolunu kullandı. Hırsızların eylemi büyük şaşkınlık yarattı.

Bir emlak acentesi, sattığı mülklerden birinde hırsızların yaklaşık 40.000 sterlin değerindeki Mercedes'i dizüstü bilgisayar ile hackleyip çaldığını açıkladı. Söz konusu olay CCTV tarzı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Essex Grays'de yaşayan Paige Foster, geçtiğimiz hafta aracının kaybolması üzerine şoke oldu. Neyse ki kameralar, bu inanılmaz kayboluşun ardındaki gizemi ortaya çıkardı.

Videoda kapüşonlu bir figür Mercedes'in sürücü tarafında dolaşırken, diğeri içinde dizüstü bilgisayar bulunan çantayı duvara yasladı. Ardından otomobilin kapısı, aracın anahtarları hala evde masa üstünde durmasına rağmen açıldı. Hırsızların otomobili çalmak için askeri Rus teknolojisi kullandıkları düşünülüyor. Söz konusu açık, anahtarsız kullanım donanımı sunan araçlarda bulunuyor. Paige Foster, bir daha kesinlikle “anahtarsız kullanım donanımı” sunan bir araç satın almayı düşünmediğini duyurdu. Bilindiği gibi bu donanım sayesinde anahtarı kontağa yerleştirmek gerekmiyor; anahtarı gömlek cebinizde taşımanız bile yeterli oluyor.

Söz konusu çalınma ait görüntüleri aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.