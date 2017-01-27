Fenerbahçe ve Galatasaray Derbisi e-Spor Arenasında!

Türkiye’nin en büyük ve aynı zamanda “Dünya Derbisi” olarak kabul edilen Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşması, 29 Ocak Pazar günü ilk defa e-Spor arenasına taşınıyor!

Türkiye’nin en önemli takımlarından ikisi olan Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yapılan karşılaşmalar her zaman önemli ve popüler olmuştur. En büyük kitleyi tabiki futbol yakalarken örneğin dün akşam da Euroleague karşılaşması olarak bu iki takım kozlarını paylaşmış, Fenerbahçe’nin 85-80 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

Ancak futbol, basketbol, voleybol vb spor dalları bir kenarda dursun 29 Ocak 2017 Pazar günü ‘Dünya Derbisi’ olarak nitelendirilen bu derbi e-Spor arenasına taşınıyor. League of Legends’in Türkiye’deki Şampiyonluk Ligi’nde bulunan 1907 Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Esports, ilk defa karşı karşıya geliyor.

Saat 16:00’da gerçekleşecek olan bu önemli randevu LoL’ün Twitch ve YouTube kanallarından takip edebilirsiniz.