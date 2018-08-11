1920-1930’lu Yıllardan Kalan, Tarih Kokan Karelerle İstanbul

Şüphesiz ki tarih, bizleri bu güne taşıyan en önemli yapı taşıdır. Bu noktada bugün sizler için 1920-1930’lu yıllardan kalan bazı İstanbul fotoğraflarını derledik.

Atalarımızın geçmişteki yaşantılarını, giyimlerini, evlerini belki de gezdikleri sokakları bilmek oldukça ilgi çekicidir. Zamanın neleri değiştirdiğini bizlere kanıtlayan bu fotoğraflara bugün yenilerini ekleyeceğiz. İşte 1920-1930’lu yıllardan kalan ve tarih kokan fotoğraflarlar İstanbul.

İstanbul Moda'da Zeynel Abidin Terzihanesi...

Su satıcı

Müşterisini sokakta tıraş eden bir berber

Ortaköy Camii

Osmanlı Bankası Beyoğlu Şubesi

Türkiye Seyahat ve Turizm Ajansı

Taşkışla binası

Moda'da insanlar manzarayı izlerken...

İşgal zamanında Beyazıt Meydanı...

Osmanlı Bankası İstanbul Şubesi

Taksim

Seyr-i Sefain (Türkiye Denizcilik İşletmeleri)

Sultan Ahmet Camii

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından bir kare

Moda'da bir köprü

Anadolu Hisarı

Çok eski dönemlerden kalan ve gerek çözünürlükleri, gerekse siyah-beyaz halleri ile adeta eski sandıklardan çıkma gibi duran bu fotoğraflar, bizlere İstanbul'un ne çok değiştiğini kanıtlıyor. Eğer sizler de tarihi anlamaktan ve görmekten keyif alıyorsanız, bu fotoğraflar size altın değerinde gelecektir.