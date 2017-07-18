1929 Yapımı Kameradan Çıkan Muhteşem Fotoğraflar!

70 yıldan daha eski olduğu düşünülen fotoğraflar, gerçek zaman yolculuğunu gözler önüne seriyor.

1929 yapımı bir kamera satın almak ister miydiniz? Bu kadar eski bir kameranın çektiği fotoğrafları düşününce elinizde gerçek zaman makinesini tutmuş gibi olacaksınız. Marjin Van Oers isimli BoredPanda editörü, ikinci el deposundan 1929 yılında yapıldığı düşünülen Zeiss Ikon 520/2 orta formatlı bir fotoğraf makinesi satın aldı. Fotoğraf makinesi yılı gereği muhteşem bir antika ürünü elbette, ancak Oers’ın şaşırmasını sağlayan şey kameranın kendisi değil, içerisinde kalmış bir film oldu. 1940 ila 1970 yıllar arasında üretimi devam eden filmde son derece ilgi çekici fotoğraflar ortaya çıktı.

Fotoğrafları çeken kişinin kim olduğunu bulamayan Oers, fotoğrafçı arkadaşı Johan Holleman’ın yardımıyla filmde yer alan görselleri kurtarmayı başardı. 70 yıl önce çekildiği düşünülen fotoğrafların negatiflerini alan ikili görüntülere baktıklarında küçük bir hazine sandığı veya bir zaman kapsülüne ulaşmış gibi hissettiklerini belirttiler.

Oers’ın açıklamalarına göre şimdiki hedefi bu görsellerde yer alan insanların ailelerini bulup bu fotoğrafları onlara teslim etmek. Bunun için görsellerin nerede çekildiğini araştıran Oers, ufak bir yardımla yerini de buldu. Oers’ın rehber arkadaşlarından Wilco, görselleri Fransa’nın güneybatısında kalan Biarritz’e benzetti. Google Sokak Görünümünden bu mekana bakan Oers, bu sayede fotoğrafların yerini de buldu. Gelin buram buram tarih kokan bu görsellere birlikte göz atalım;

Biarritz'de kameraya karşı poz veren kadın.

Biarritz'in bugünkü hali.

Sahilde poz veren bir kadın.

Kameranın gerçek sahibi olduğu düşünülen adam.

Sahilde poz veren bir başka kadın.

Film: Dijital kameralardan önce fotoğraf çekerken film adı verilen ve içerisinde sınırlı sayıda fotoğraf çekmenizi sağlayan rulo şeklinde bir donanıma verilen isimdir.