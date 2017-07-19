1942’de Kaybolan Çift, Buzulların Erimesiyle Bulundu!

II. Dünya Savaşı’nın gergin Avrupa’sında İsviçre’de yaşayan bir çift aniden kayboldu ve bir daha asla bulunamadılar. Ta ki 75 yıl sonra Alp Dağları’nın buzullarının erimesine kadar.

Francine ve Marcelin Dumoulin çifti 1942 yılında bir gün, ineklerini otlatmak için dağ evinden ayrıldılar. Ancak ne evlerini, ne de yedi çocuklarını bir daha göremeyeceklerdi.

75 yıl sonra yetkili makamlar, eriyen bir İsviçre kayak merkezinde ortaya çıkarılan "mükemmel şekilde korunmuş" iki cesedin bu çifte ait olduğunu söylüyorlar. Yetkili Bernhard Tschannen, İsviçreli medya kuruluşu Le Matin'e verdiği demeçte, "Cesetler birbirlerine yakınlardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma giysiler giyen bir erkek ve bir kadındı" dedi.

Cesetlerle birlikte sırt çantaları, teneke kaseler, ayakkabı ve cam şişe bulundu. Görünüşe göre çift, buzul çatlağına düşmüştü. DNA testleri henüz yapılmamasına rağmen keşif, çiftin şu an 79 yaşında olan kızının yüreğine su serpti. Ebeveynleri kaybolduktan sonra o ve kız kardeşleri farklı ailelerin yanlarında, 10 yıllar boyunca ayrı şekilde kaldılar.

Eriyen buzullar Dumoulin ailesine umut ışığı yakarken, aslında herkes için farklı bir şey ifade ediyor. Küresel ısınma kalıcı olması gereken buzulları eritmeye devam ederken, buzların yüzyıllar boyunca bir arada tuttukları dağlar çökmeye başladılar. Bu bölgelerdeki seller, çığlar ve kaya düşmeleri İsviçre’deki kasabalar için ciddi bir tehdit teşkil ediyor.