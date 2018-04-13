1959 Yılına Ait İlk Orta Motorlu Corvette'in Fotoğrafları

Araba tutkunları belki de yaklaşık 10 yıldır orta motorlu bir Corvette olsa nasıl olurdu fikriyle kendi arasında tartışır, bunun nasıl şık bir tasarım olacağından bahsederdi. Fakat yeni keşfedilmiş birkaç fotoğraf bu tür düşünceler içerisinde bulunan insanları şok edecek nitelikte. Zira, orta motorlu ilk Corvette’e dair teklif herkesten habersiz 1959 yılında düşünülmüş ve bir plan olarak sunulmuş bile.

Geçtiğimiz günlerde neredeyse unutulmuş, oldukça eski bir arşivde, Corvette için hazırlanmış teklif bir araç modeline rastlandı. Bulunan fotoğraflar ışığında görebileceğimiz üzere o dönemin mühendislerinden Ron Hill ve ünlü tasarımcı Larry Shinoda bu araç için beraber çalışmış ve ortaya son derece şık bir model çıkarmışlar. Fotoğraftaki aracın orta motorlu olduğuna dair kanıtlar zaten olsa da bu konuda kesinliği Corvette’nin kendi proje arşivinden çıkan bu fotoğrafın arkasındaki bir el yazısı bizlere kanıtlıyor: ‘İlk orta motorlu Corvette teklifi, 1959.’

Aracı incelediğimizde ise bu yazıyı destekler nitelikte tasarım farklılıklarıyla karşılaşıyoruz. Örneğin, kapıların arkasındaki geniş hava deliklerine dikkat edin zira aracın ön kısmında herhangi bir ızgara ya da ön hava girişine dair bir iz yok. Yani bu araçta motorun sürücünün arkasında bir yerlerde ve sürücüye yakın olarak konumlanmış olduğu gerçeği veriler ışığında kesinlik kazanmış durumda.

XP-719 koduna sahip olan bu aracın Corvette’nin diğer arka motorlu araçlarının atası olma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Araç ne kadar şık olsa da maalesef tarihin tozlu sayfalarında yerini almış durumda.Tabii bir yandan da sevinmemiz gerekir, zira geç de olsa bu araç hakkında bir görsele sahibiz.

Siz aracı nasıl buldunuz, sizce öyle ya da böyle Corvette bu aracı piyasaya sunmalı mıydı? Ya da daha araç konusunda bilgili takipçilerimiz için soralım: Sizce bu aracın proje olarak geçmemesinin teknik sebepleri ne olabilir?