60'ların Atmosferik Nükleer Testlerine Ait Fotoğraflar!

Topic web sitesi, nükleer silahların ne kadar yıkıcı olduğunu başta siyasetçiler olmak üzere insanlara yeniden hatırlatmak için 1960'larda gerçekleştirilen atmosferik nükleer silah testlerine ait çok nadir bulunan fotoğrafları yayınladı.

Atmosferde test edilen son Amerikan nükleer silahı günümüzden 55 yıl önce, 4 Kasım 1962’de gökyüzüne fırlatılmıştı. Topic web sitesi, o dönemlerde atmosferde test edilen nükleer silahlara ait fotoğrafların olduğu bir galeri yayınladı.

Yalnızca fotoğraflara bakmak dahi nükleer silahların ne denli korkunç yıkım araçları olduğunu gözler önüne seriyor. Şu anda ise yaşadığımız Dünya üzerinde resmi olarak 15 bine yakın nükleer silah bulunmakta.

Üstelik bu nükleer silahların varlığı, Dünya’yı belki de hiç olmadığı kadar fazla tehdit etmekte. Zira Birleşik Devletler Başkanı Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, milyarlarca insanı hiçe sayarak bir birleri ile anlamsız bir atışma içindeler.

Ülkemizde herhangi bir nükleer silah bulunmuyor. Bu konuda bazı kişiler nükleer silahımız olmadığı için saldırı gücümüzün zayıf olduğunu düşünürken bazı kişiler ise nükleer silah bulunmadığı için nükleer silahı olan ülkelerin bizi tehdit olarak görmeyeceği için güvende olduğumuzu düşünüyor.

Topic sitesinin yayınladığı tüm fotoğrafları incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.