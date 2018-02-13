Tylinol kullanıcı adına sahip bir Reddit üyesi, 1991 yılından kalma bir 386 bilgisayar kasası restore ettikten sonra modern donanımlarla yeniden hayata döndürerek gerçek bir oyun bilgisayarı haline getirdi.

Modern bir oyun bilgisayarı denince aklınıza ne geliyor? Bol ışıklı, büyük boy şık bir kasa mı? Günümüz oyun bilgisayarları her ne kadar farklı gibi görünse de çoğu temelde birbiri ile benzerlik gösterir. Fakat bir Reddit kullanıcısı, yeni kuracağı oyun bilgisayarında biraz farklılık yapmanın iyi olabileceğini düşündü.

Tylinol adlı Reddit üyesi birkaç yıl önce yaşlı bir adamdan 1991 yılından kalma bir 386 bilgisayar kasası aldı. Fakat yaşlı adam kasayı sokağa atmıştı ve kasa yağmurun da etkisi ile oldukça harap olmuştu. Tylinol’un donanımları birleştirmeden önce kasayı restore ederek yeniden canlandırması gerekiyordu.

Fakat bunlar küçük pürüzlerdi. Tylinol kasaya gerekli bakımı yaptı. Hatta işlemci sıcaklığını gösteren öndeki LED’i dahi değiştirdi. Kasa artık bir oyun bilgisayarı olmaya hazırdı. 1991 yılından kalma bu antika i5 6500 işlemci, Nvidia GTX 970 ekran kartı, 8GB DDR4 RAM ve bir SSD ile yeniden bir canavara dönüştü.

Tylinol’un gerçekten farklı ve güzel bir bilgisayar kurduğunu söylemek mümkün. Eskiden DOS oyunları çalıştırarak sahibine keyifli anlar yaşatan 386 bilgisayar kasası, artık neredeyse tüm modern oyunları çalıştıracak kadar güçlü durumda. Siz daha önce bilgisayar toplarken ‘farklı’ bir şey denemiş miydiniz?